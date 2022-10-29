Бывший мэр Архангельска Донской: чем известен, последние новости | 360°

Общество 29 октября 2022, 20:31 Экс-мэр Архангельска дал интервью надувной кукле Дудя. В чем смысл этой сатиры Экс-мэр Архангельска Донской снял сатирическое интервью с надувной куклой Дудя YouTube

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Скандально известный экс-мэр Архангельска Александр Донской снял пародию на авторскую передачу признанного иноагентом блогера Юрия Дудя*. Он высмеял типичные вопросы, которые обычно задает блогер гостям, рассказал об изгнании из политики и жизни в Турции. Откровениями Донской поделился с надувной куклой с лицом Дудя*.

Прием с куклой Донской использовал неслучайно. По его мнению, блогеры, подобные Дудю*, искусственные. Подобных журналисту иноагентов специально «надувают» из-за рубежа.

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В ходе беседы бывший политик с сарказмом напомнил о том, что Дудь* часто спрашивает у гостей своих выпусков о том, сколько они зарабатывают.

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«Вторым вопросом — сколько ты зарабатываешь!» — сказал бывший архангельский мэр.

Донской упомянул, что его выгнали из политики, и добавил, что «интервью» снимал в Турции из любви к кебабам и солнцу. Турецкие лиры тоже якобы вызывают у него нежные чувства. Помимо прочего, он посоветовал своему надувному собеседнику посидеть в тюрьме, потому что «это очень полезно».

В начале 2000-х Донской сам успел побывать в СИЗО. Он был фигурантом уголовных дел о подделке диплома о высшем образовании и злоупотреблении должностными полномочиями. За первое ему назначили штраф, а по второму делу приговорили к условному сроку.

С 2005 по 2008 год мужчина занимал пост мэра Архангельска. У него были большие политические амбиции. В частности Донской заявлял о планах участвовать в выборах президента в 2018 году.

Донской и элитные автомобили

Периодически Донской оказывался в центре тех или иных скандалов. В конце августа 2022 года его арестовали на 15 суток по делу о несанкционированном автопробеге «богатых и успешных» в Москве.

По данным Telegram-канал Mash, личная помощница экс-мэра в суде заявляла, что Донской не мог сам управлять автомобилем: у него якобы есть расстройство личности, он принимает противосудорожные препараты, поэтому передвигается на такси.

Другой эпизод с элитными автомобилями и участием Донского произошел весной 2017 года, когда он устроил гонки на Ferrari прямо в торговом центре. Происходящее, по словам экс-чиновника, было просто «шуточным перформансом», который неправильно поняли.

Музеи экс-чиновника

Помимо гонок в ТЦ, Донской привлекал внимание общественности и в другой сфере. В 2011 году он основал в центре Москвы музей эротического искусства «Точка G». Его филиал позже появился в Санкт-Петербурге под названием «Эротический лабиринт „Точка G“».

В Северной столице Донской стал инициатором открытия «Музея власти» на Невском проспекте в 2013 году. Галерею закрыли после того, как ее посетил Виталий Милонов. На тот момент он еще был депутатом петербургского Заксобрания (в настоящее время занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей — примеч. ред.).

В том же году Донской организовал акцию в Третьяковской галерее. Перфоманс выглядел следующим образом: девушки в грязном нижнем белье расположились рядом с картиной Казимира Малевича. По задумке экс-мэра Архангельска, это должно было натолкнуть посетителей на размышления о современном искусстве.

*Юрий Дудь — признан иноагентом в РФ.