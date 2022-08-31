Общество 31 августа 2022, 08:00 Поделиться Telegram

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Viber Готовим ребенка к школе без лишних трат: инструкция для родителей Детский психолог Наумова: спокойствие родителей поможет ребенку адаптироваться в школе

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В преддверии 1 сентября магазины заполонили толпы родителей школьников. Особенно непросто приходится тем, у кого ребенок переступит школьный порог впервые. Как подготовить первоклассника к новой жизни и не потратить лишнее — в материале «360».

Новый график

Ученикам первого класса действительно очень сложно приспособиться к новому этапу в жизни. Детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с «360» напомнила, что в детском саду ребенок привык к другим правилам: можно отдохнуть, у воспитателей больше терпения.

«Сейчас у ребят будет четкий график: нужно вовремя просыпаться, нельзя опаздывать в школу. Пора привыкать <…> к новому режиму дня, ложиться спать пораньше. Ребенку нужно хотя бы девять часов в день на сон, чтобы успевать и позавтракать, и в школу дойти без спешки, там переодеться и приступить к урокам», — сказала она.

Необычной ребенку покажется необходимость сидеть на уроках. Чтобы подготовить его к этому, стоит поиграть в школу, провести импровизированный урок — с игрушками или под руководством и вместе с мамой, — проговорить различные ситуации. Например, как поступить, если хочется в туалет.

«Чтобы ребенок смог в игровой форме тренироваться, что в таком случае надо делать, какие вопросы задавать педагогу, как себя повести. Чтобы это тоже не было сюрпризом», — пояснила Наумова.

Нелишним будет представить, каково это — выполнять поставленные учителем задания. Родителям важно донести до ребенка, что в начавшейся взрослой жизни ничего страшного не происходит.

Самое главное, чтобы родители сами были уверены — все будет хорошо и не транслировали тревогу детям. И тогда ребенок тоже будет спокоен. <...> Если есть правильный настрой, то все действительно хорошо получается Наталья Наумова детский психолог.

Разные дети

В школе дети сталкиваются с разным поведением со стороны сверстников. И об этом тоже стоит предупредить будущего первоклассника.

«В игровой форме показать, что есть разные стили [поведения]. Есть дети, которые могут грубить. <…> Большое значение имеет, как мы к этому относимся. Если нас задевают и мы отшутимся, спокойно отнесемся, не покажем яркую эмоцию, сильного расстройства, то, как правило, другой человек не захочет дальше продолжать играть с нами в эту игру», — заметила Наумова.

Родителям она посоветовала объяснять детям, как реагировать на происходящее, вместе искать пути решения и не давать готовые ответы. Важно, чтобы ребенок сам говорил, отвечал и задавал вопросы, делал в процессе какие-то умозаключения и на них полагался.

Первые сложности

Предполагается, что к первому классу ребенок должен самостоятельно справляться с нехитрыми задачами, в том числе одеваться и завязывать шнурки. Но дети разные, и некоторые не до конца овладели этими навыками.

«Не нужно их пугать, говорить, что новая жизнь начинается и тебе никто не поможет. Все равно учителя в начальной школе, в первом классе помогают ребятам. <…> Сначала с охотой, потом — все меньше и меньше. И ребенку придется подстраиваться под ситуацию», — сказала Наталья Наумова.

С первоклассником можно тренироваться, нарабатывать необходимые навыки, а проблемы решать по мере их поступления. Ругать и наказывать не нужно — необходимо помогать справляться со сложностями.

Не надо усложнять жизнь ребенку, дать возможность адаптироваться. Стресса будет предостаточно и без того. Главное — оказать поддержку, показать свою любовь, <…> чтобы у ребенка был контакт с родителями Наталья Наумова.

Сейчас дети, добавила психолог, более тепличные, самостоятельности у них меньше. Сложнее придется тем, кто не ходил на подготовку к школе. Некоторые дети в первую неделю вообще не слушают, что говорит учитель. Ситуация вполне нормальна, и опытные педагоги это понимают.

«Дети сейчас менее самостоятельны, чем 10 лет назад. Им действительно пока рано в большинстве своем психологически идти в школу. Но время пришло — и они обязательно привыкнут и адаптируются. Нужно, чтобы родители давали больше самостоятельности детям, больше им доверяли», — подчеркнула Наумова.

В первый месяц при сложной адаптации у ребенка при выходе из школы может произойти истерика. Пугаться такой реакции не стоит. Успокоиться помогут родительское участие и принесенная взрослым конфета.

Умные сборы

Вопросы у родителей возникают не только из-за психологического аспекта школьной жизни ребенка. Некоторые мамы и папы находятся в смятении — что покупать из одежды, обуви и канцелярии. Достаточно ли уже купленного первокласснику. Психолог Светлана Тонких перечислила Пятому каналу несколько хитростей, которые помогут без проблем собрать детей в школу.

Ребенку будет достаточного одного-двух комплектов классической школьной формы. Сейчас она универсальная и хорошо сочетается с различными элементами одежды из базового гардероба. То же самое касается обуви. Для сменки подойдет удобный и более универсальный вариант. Классические туфли для девочек можно заменить балетками, а мальчикам приобрести «строгие» кеды. Их можно носить и вне школы.

При выборе канцелярии следует руководствоваться не внешним видом товара, а его необходимостью. Бесчисленное количество украшенных блестками и перьями ручек будущему школьнику пригодится вряд ли, как и брелоки, стикеры или маркеры.

Телефон ребенку лучше купить простой, а в дополнение к нему — смарт-часы. Они дадут возможность отслеживать происходящее с маленьким членом семьи.

Рюкзак должен соответствовать росту первоклассника и обладать правильной для здоровья конструкцией — иметь анатомическую или ортопедическую спинку. Многочисленные отделения и большой объем не так важны.

Вместо обилия цветов, по мнению Тонких, лучше подарить от всего класса один большой красивый букет.

«Можно ограничиться либо презентом, либо каким-нибудь творческим подарком, либо композицией, <…> чтобы было комфортно всем участникам образовательного процесса», — заключила психолог.

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