Эксклюзив 19 августа 2023, 16:09 Инспекция не нашла нарушений и дискриминации в ситуации с иркутским АО «Труд» Экс-рабочий АО «Труд»: инспекция не увидела дискриминации в замене сотрудников

Читать 360tv в

Трудовая инспекция предоставила ответ на запрос бывшего сотрудника иркутской компании Артема Шамалева. Мужчина указал, что АО «Труд» вынудило уволиться 20 человек и наняло на их места граждан Узбекистана. Однако по всем пунктам претензии получил отказ. Такой исход был ожидаем, заявил мужчина в комментарии «360».

Дискриминации не увидели

«Пришел ответ из трудовой инспекции Иркутска, везде по всем пунктам отказ. Я им звонил, интересовался, почему отказы везде, ответили только: обращайтесь в суд», — возмутился Шамалев.

Реклама

Он указал, что никто не опросил ни его самого, ни свидетелей, ни коллег, с которыми мужчина жил в вагоне в вахтовом поселке, а потом отправился в командировку заниматься работами, которые никогда ранее не выполнял.

«Почему в порядке вещей отправлять людей одной профессии в командировку на работы другой профессии?» — поинтересовался собеседник «360».

Шамалев также обратил внимание на то, что инспекция не сочла дискриминацией тот факт, что, когда он с коллегами вернулся из командировки, им заявили, что штатные места заняты наемными рабочими из Узбекистана.

«Об этом есть видео с подтверждением моих слов другим работником, который находился в кабинете при разговоре», — подчеркнул он.

«Почему нам предложили 28 тысяч, а не 90?»

Коллеги Шамалева в видеообращениях заявили, что подтверждают все сказанное мужчиной.

«Хотел бы подтвердить слова Артема о том, что сотрудница отдела кадров предложила нам работать пять через два за 28 тысяч рублей. Либо, говорит, увольняйтесь. И вместо нас набрали граждан Узбекистана — 18 человек. И как бы это было решение директора», — поделился один из экс-сотрудников.

Другой коллега Шамалева рассказал, что его вызвали на работу из отпуска на 27 апреля и отправили с еще несколькими сотрудниками в другой филиал.

«Мы там отработали, ДСК собрали с ребятами. Причем мы дорожники, ни разу такого не делали никогда. Но нас туда отправили. Ну, мы собрали. Когда приехали обратно, нам сообщили, что мы можем либо уволиться сами, либо работать за 28 тысяч. То есть сокращать они нас не хотели, да и в принципе не могли», — пояснил он.

Мужчина подчеркнул, что подтверждает все слова Шамалева, и напомнил о проведении прокурорской проверки в отделе кадров АО «Труд».

Все подачи, скорее всего, были со стороны сотрудницы отдела кадров и от директора. На наше место взяли людей из Узбекистана. Зарплата, однако, у них сейчас 90 тысяч, а нам за 28 предлагали работать. Нам такие условия неинтересны Экс-сотрудник АО «Труд»

На ситуацию вокруг иркутского АО ранее обратил внимание председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Строительные олигархи являются одними из основных лоббистов завоза в нашу страну „незаменимых специалистов“ из Средней Азии», — указал он в своем Telegram.

По оценке Кабанова, тем самым нарушаются права и интересы коренного населения страны. Более того, создается угроза нацбезопасности России, выразил уверенность председатель комитета.