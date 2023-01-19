Общество 19 января 2023, 17:04 Имущество уехавших из России предложили использовать для детей-сирот. Это может подорвать законодательство Александр Сафонов: использовать имущество уехавших из РФ для детей-сирот непросто РИА «Новости»

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В Госдуме предложили использовать имущество уехавших из России граждан для обеспечения жильем детей-сирот. Специалисты сочли эту идею хорошей, однако подчеркнули, что в рамках законодательства организовать это будет крайне непросто.

Имущество уехавших из РФ — сиротам

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на совещании в Кемерове предложила использовать недвижимость граждан, уехавших из России с конца февраля, чтобы решить проблемы детей-сирот с жильем. Это может коснуться имущества не только физических лиц, но и организаций из недружественных стран.

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«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке», — заявила Кузнецова.

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Она напомнила, что на сегодня жилье ждут 288 тысяч детей-сирот. Такие же данные до этого озвучила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По данным Кузнецовой, для решения вопроса необходимо порядка 600 миллиардов рублей.

«Для сравнения: бюджет для выполнения обязательств перед детьми-сиротами в прошлом году составил 38 миллиардов рублей, из них 10 миллиардов рублей — это средства федерального бюджета. Остальное добавляют регионы», — пояснила она.

РИА «Новости»

Законодательная основа

Смысл в такой идее определенно есть. Однако нужно разобраться с законодательной основой. Об этом «360» рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Высшего совета партии «Единая Россия» Валерий Рязанский.

«Проблемы жилья для детей-инвалидов и детей-сирот остаются поэтому видимо, это один из способов [решить их]. Но он не должен быть основным. Все-таки это по-прежнему остается целевой задачей государства», — отметил он.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов подчеркнул, что для использования чужого имущества необходимо согласие собственников. Изъять недвижимость можно только на основании закона. На сегодня таких оснований немного.

«Это экономические основания, то есть банкротство, когда имущество выставляется на торги. В данном случае кто приобретет, и будет владеть. Такой характер изъятия имущества не предполагает передачу, <…> потому что стоимость имущества в случае превышения долгов возвращается должнику. Второй момент — это уголовное наказание, связанное с тем, что у человека изымается имущество в силу завладения ими преступным образом», — пояснил Сафонов.

Он напомнил, что в 2014 году уже была ситуация, когда было принято решение о передаче в пользу государства имущества определенных лиц. Тогда должен появиться специальный закон, который будет описывать все основания для изъятия недвижимости.

«Если в отношении юридических лиц это сложный процесс, <…> что касается физических лиц, они должны совершить какое-то преступление против государства. Если они просто уехали и живут в других странах, то на каком основании изымать? <…> Это может подорвать юридическую силу защиты права собственности. <…> Это не так просто», — заключил он.