Общество 09 декабря 2022, 22:46 Политика — игра для взрослых. Подростками на выборах легче манипулировать Омбудсмен Волынец: голосующих на выборах подростков могут использовать недоброжелатели РИА «Новости»

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Подросткам захотели разрешить голосовать на выборах с 16 лет. Дающий такую возможность законопроект разработали депутаты фракции ЛДПР. Они считают, что молодые люди уже вполне осознанно оценивают политическую ситуацию в стране. Эксперты же придерживаются другого мнения: в таком возрасте еще сложно разобраться в устройстве государства, а психологическая зрелость развивается до 21 года. Молодежь крайне подвержена влиянию из вне, чем могут воспользоваться заинтересованные в результатах выборов люди.

Привлечь молодежь

Законопроект об участии подростков в голосовании на выборах внесут на рассмотрение в Госдуму 12 декабря, сообщили «Известия». Составители документа заявили, что их предложение сделает выборы более легитимными, так как число избирателей вырастет почти на три миллиона.

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Депутаты отметили, что если человек с 16 лет может вступать в брак, заводить детей и работать, то имеет право и на выбор власти.

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«Наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным», — заявили они в пояснительной записке.

Один из авторов законопроекта Сергей Леонов сообщил, что документ разработали на основе поступающих в Госдуму запросов.

Законопроект не одобрят

С авторами инициативы не согласилась уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и председатель общественного движения Национальный родительский комитет Ирина Волынец. В разговоре с «360» она напомнила, что совершеннолетие наступает в России с 18 лет.

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«С этого возраста человек отвечает сам за себя, становится самостоятельным, способным принимать решения и нести за них ответственность. Не случайно этот возраст уже достаточно давно установлен именно как совершеннолетие, когда предполагается, что человек становится уже зрелой личностью именно в психологическом плане», — подчеркнула она.

Если голосовать будут идти люди более младшего возраста, то есть вероятность того, что ими начнут манипулировать. В лучшем случае, они будут выражать мнение своего окружения и родителей, а в худшем — недоброжелателей, которые их руками будут пытаться достичь собственных целей.

«На молодежь очень легко воздействовать посредством интернета, социальных сетей и мессенджеров. Подростки мобильные, активные, они и с информацией работают более активно, чем взрослые. То есть им это проще, потому что они уже выросли в другое время и больше подвержены этим всем цифровым явлениям. Главный вопрос, когда выступает такая инициатива — а кому и зачем это нужно, чтобы дети голосовали с 16 лет?» — отметила Волынец.

Она предложила разрешить голосовать в таком возрасте тем, кого суд признал эмансипированным. Процент подростков, доказавших свою независимость от родителей, будет совсем небольшим. Законопроект депутатов, по мнению детского омбудсмена, не найдет отклика.

РИА «Новости»

«Я думаю, что это решение не будет поддержано и принято. Если рассуждать гипотетически, пойдут ли голосовать подростки, то кто-то из них, конечно, пойдет, потому что в этом возрасте вообще люди более активны. Но во что эта активность может вылиться? Этот вопрос очень серьезный», — заявила Волынец.

В 16 лет сложно разобраться в устройстве государства, а от выборов зависит будущее страны. Право голоса не является развлечением или способом вовлечь молодежь в общественную деятельность.

Плюсы самостоятельности

Схожее мнение выразила социальный психолог Наиля Бирарова. Она пояснила, что психологическая зрелость молодых людей развивается до 21 года. В 16 лет организм еще формируется.

«Скорее всего, взрослое поколение или социальное окружение, где он учится, может быть, во дворе, с кем дружит, тоже будет оказывать на него большое влияние», — подчеркнула Бирарова.

По ее словам, созревает ребенок уже в пубертатном периоде. В возрасте 12-13 лет он переходит из детского состояния во взрослое. Ему хочется принимать какие-то более серьезные решения. Как отметила психолог, если подростку дать возможность голосовать, то он ощутит свою важность и значимость.

«Наша молодежь может стать более ответственной и взрослой. Когда человек понимает, что он очень важен не только для себя, не только в своей семье, но и в социуме, мне кажется, что это большой плюс», — сказала она.

При этом Бирарова не исключила, что у подростков может появиться желание поиграть во взрослого, и на его самостоятельность и решительность возможность голосовать никак не повлияет.