Эксклюзив 13 марта 2023, 13:14 Идите есть в другое место. Маме ребенка с диабетом отказались выдать таблицу КБЖУ в кафе Мать ребенка с диабетом пожаловалась на отказ выдать ей таблицу КБЖУ в кафе в Мытищах РИА «Новости»

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Сотрудники одного из кафе в Мытищах отказались предоставить таблицу КБЖУ посетительнице с пятилетним ребенком, больным сахарным диабетом. По словам матери мальчика, эти данные необходимы, чтобы правильно высчитать дозу инсулина для сына. Раньше она никогда не сталкивалась с отказом на подобную просьбу.

Изучение состава блюда — не прихоть

Мать мальчика зовут Светлана. По ее словам, сыну диагностировали диабет первого типа год назад. После этого обычный прием пищи сопровождается обязательным изучением состава блюда. При таком заболевании требуется строгий контроль за углеводами.

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«Если чувствую, что блюдо достаточно сложное, <…> я не понимаю его состав, стараюсь просить [данные о КБЖУ]», — пояснила Светлана в беседе с «360».

Женщина добавила, что просит такую таблицу практически во всех ресторанах, отказов никогда не получала. Однако все бывает в первый раз.

В кафе, где произошла неприятная ситуация, мать с ребенком уже бывали ранее. Заказывали борщ, взяли хлеб. После обеда у мальчика подскочил уровень сахара в крови.

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«Поэтому, когда мы второй раз пришли в кафе, я попросила данные об углеводах в блюде, чтобы не ошибиться и высчитать дозу инсулина точно», — объяснила Светлана.

Но в ответ на просьбу женщина получила неожиданный отказ. Мать ребенка отметила, что официанты в кафе даже не подозревали, что такая таблица существует. А администратор заявила, что данные не предоставит, потому что не обязана это делать.

Более того, администратор сказала, что раз у моего ребенка диабет, мы не должны приходить в кафе и есть грузинскую кухню. Светлана мать ребенка с диабетом

На следующий день в кафе отправился отец мальчика, чтобы оставить комментарий в книге жалоб и предложений. Но ее в заведении тоже не оказалось.

В итоге Светлана решила написать о случившемся в соцсетях. После этого администратор, которая отказалась предоставить ей табличку с КБЖУ, извинилась в комментарии и пояснила, что такие данные в кафе все-таки есть. Также сотрудница кафе заметила, что мать ребенка вела себя достаточно агрессивно.

«В мой адрес были такие оскорбления личного характера, что я вынуждена просто обратиться в правоохранительные органы», — заявила она.

После скандала в кафе купили принтер

«360» решил проверить, существует ли в действительности эта таблица в кафе. Во время посещения официанты после просьбы сразу же предоставили данные о КБЖУ блюда.

Работники пояснили, что ранее таблица хранилась в нераспечатанном виде. Теперь это допущение исправили, ради чего даже купили принтер.

Юрист Василий Воробьев прокомментировал скандал в кафе, отметив, что сведения о белках жирах и углеводах в каждом конкретном блюде из меню необязательно предоставлять всем посетителям, однако если клиент просит — запрос должны удовлетворить.

«Если этой информации нет, или она недостоверна, — это является основанием [для привлечения организации к ответственности], вплоть до закрытия заведения», — заключил эксперт.