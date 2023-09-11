Эксклюзив 11 сентября 2023, 17:08 Идея о предновогодних выходных для многодетных навряд ли найдет поддержку — Бессараб Депутат Бессараб усомнилась, что идею о допвыходных для многодетных поддержат РИА «Новости»

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Инициатива о выходной предновогодней неделе для многодетных семей навряд ли найдет поддержку, заявила в беседе с «360» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она обратила внимание, что у подобных идей о дополнительных отпусках и выходных всегда есть обратная сторона — отношение работодателей, которые могут не захотеть принимать на работу такую категорию людей.

«Объективно — у многодетных семей есть особые льготы, которые предусмотрены и трудовым, и пенсионным законодательством», — напомнила собеседница «360».

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Бессараб подчеркнула, что матери, родившие трех и более детей, имеют право на досрочный выход на пенсию. А в период ухода за ребенком до полутора лет мать или человек, осуществляющий такой уход, могут заработать соответствующее количество пенсионных баллов, то есть пополнить свой трудовой стаж.

«Есть и другие льготы, которые предусмотрены для многодетных семей. Дополнительный отпуск предусмотрен больше для семей с детьми-инвалидами, это объективно, потому что для ребенка-инвалида требуется дополнительный уход и время», — уточнила депутат.

По ее мнению, учитывая это, инициатива с дополнительным отпуском перед Новым годом, скорее всего, не пройдет.

«Тем более что все инициативы о дополнительных отпусках, об оплате и так далее в какой-то степени имеют другую сторону медали — приводят к дискриминации той или иной категории работающих. Ведь работодатель не хочет предоставлять допотпуска и постарается не принимать на работу таких людей», — заметила она.

Бессараб выразила уверенность в том, что на сегодняшний день разнообразных льгот для семей достаточно, хотя, конечно, хотелось бы дать больше.

«Но надо думать и о работодателях, которые принимают людей на работу», — заключила собеседница «360».

С предложением ввести выходную предновогоднюю неделю для многодетных семей выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, напомнил RT. Письмо с этой инициативой он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.