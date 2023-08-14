Эксклюзив 14 августа 2023, 15:40 «И ракеты у них надувные, и в ядерных хранилищах мышь повесилась» Публицист Миронова: представлять Россию медведем с балалайкой глупо и опасно Телеканал «360»

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На протяжении многих лет на Западе продолжали тиражировать миф о беспомощности и никчемности России. СМИ кормили байками о том, что у страны нет никаких реальных достижений ни в науке, ни в космосе, ни в оборонной сфере. Почему оказалось опасным представлять космическую державу медведем с балалайкой, который все украл и пропил, объяснила публицист Анастасия Миронова в материале для «360».

Далее — прямая речь.

У людей, которые помнят Россию с начала девяностых, сегодня в глазах должно стоять сплошное недоумение. И неважно — наши это люди или западные. Большинство населения Земли, которое сейчас пребывает в активном возрасте, росло под постоянные смешки над Россией.

Нас изображали эдаким медведем с балалайкой. Забавным, нищим, полупьяным. Вплоть до середины 2010-х у европейцев и американцев была в отношении России некоторая снисходительность. Как к беспутному бедному родственнику с большим эго.

Наши собственные граждане часто подыгрывали этому чувству. Будто бы из вежливости с самой перестройки наша пресса, телевидение, либеральные политики и лидеры мнения поддерживали миф о медведе. Глупом и всегда голодном.

Вполне возможно, что происходящие в последние полтора года события, — следствие застрявших в головах людей ложных представлений о нашей стране.

Нам годами и десятилетиями говорили, что у нас ничего нет, мы ничего не умеем. Сама Россия из вежливости поддерживала подобные разговоры. А потом оказалось, что ядерный арсенал мы не разбазарили, что у нас есть гиперзвуковые ракеты, мы снимаем фильмы в космосе и отправили новую миссию на Луну.

Возможно, и Запад, и Украина были бы гораздо осторожнее в своем рвении воевать с Россией, если бы все мы, включая нашу собственную интеллигенцию, не пали жертвой мифа о смешной стране-неудачнице.

«Водка есть?»

Нет, ну правда. Мне почти сорок, я росла среди всех этих шуток и смешков по поводу нашей лапотности и глупости. Пьяный Ельцин благодарит МВФ за помощь, а Америку — за куриные окорочка. Газеты пишут, что все разворовано.

Ты живешь в полном ощущении, что попал в страну писаных идиотов: так нас везде изображали. Помню первое свое прозрение: ближе к 2000 году я посмотрела фильм «Армагеддон». Там русский космонавт по фамилии Андропов летает по космической станции прямо в шапке-ушанке, долбит по приборной панели гаечным ключом и, кажется, даже пьет водку. Очень смешно. Все смеялись.

NASA

А я тогда впервые сообразила: извините, но как наш алкаш попал в космос? Кто его туда отправил? Кто построил станцию, на которой он застрял? Почему американцы летят к нему на дозаправку, а не он смиренно просит у них топливо?

Позже я не раз встречала за границей шутки по мотивам космонавта в ушанке. «О, русские, Leo Andropoff! Вы правда везде пьете водку?» Ни разу не спросили: а правда, что русские летают в космос?

Я серьезно: к середине двухтысячных все об этом как будто бы забыли. Даже мы сами. Русский космонавт на космической станции, в представлении западного зрителя, как будто бы самозародился. Не космическая держава его туда отправила, а занесло ветром.

Конечно, что о нас тогда знали? Надо признать, очень мало. Россияне вообще склонны преувеличивать проявляемый к нам американцами и даже европейцами интерес. За постсоветской Россией западный обыватель не следил.

Слышали слово «перестройка». Потом были фрагментарные воспоминания о Ельцине, который просил благословить Америку. Кто-то видел фото очередей. Знали о русских наташах с курортов. Позже немного слышали про Чечню.

Что еще? Подлодка «Курск». Теракт на Дубровке. Потом провал. Следующее яркое впечатление — речь Путина на Мюнхенской конференции о конце однополярного мира.

Я тогда жила в Лондоне и помню, как ее все обсуждали. Но в контексте взбрендившего медведя: зачем, мол, ему свобода и многополярность? Тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс даже позволила себе намекнуть, что русские органически не требовательны к свободе и не требовательные вообще, что они будут делать со свободой и богатыми ресурсами? Все это обсуждали на лавках.

До редкого западного обывателя и даже политика докатывались сообщения о состоянии нашей экономики, армии. И были они, как правило, адаптированы под оформившиеся ожидания. Дескать, ну что там у этого медведя с водкой?

Все профукали

Мы и сами молодцы. Почти 30 лет наша либеральная интеллигенция продуцировала в прессе фантастические мифы о собственной стране. Газеты писали, что ядерное оружие приходит в негодность. Что Россия превратилась в полигон для захоронения ядерных отходов для богатых стран.

Постоянно публиковались разоблачения советской науки и военпрома. Мы читали о том, что своей научной школы у нас не было, а знания добывала научная разведка. Секреты ракет же приносила разведка промышленная. Что даже отопление в Кремле советы не могли сами наладить — установили трофейную систему Siemens.

Регулярно публиковались фотографии надувных танков и макеты пусковых установок: якобы, их ставят в частях вместо настоящих, чтобы обмануть американскую разведку, ведь на самом деле у нас ничего нет.

Писали, что министр обороны Грачев все пропил, Сергеев — профукал, Иванов — проболтал, Сердюков — продал, а Шойгу — раздарил развивающемуся миру. При появлении каждого нового министра обороны шла волна, из которой следовало, что теперь-то у нас ничего не останется.

NASA / NASA

То же с космосом, с наукой. Сплошная череда апокалиптических констатаций. Есть страны, например, Италия, в которых неизменно кричат, что дальше будет только хуже. Они этим заняты со времен Древнего Рима. А у нас 30 лет возмущались, что хуже некуда. Все украдено, ничего не осталось, даже С-400 надувные.

Жить в России 1990-х и 2000-х человеку с обостренным чувством собственного достоинства было нестерпимо тяжело, потому что приходилось каждый день помнить, какие мы нищие, никчемные, нелепые.

Оказалась больше и ближе, чем думали

Если до Запада что-то в последние годы из России и долетало, то именно эти кликушеские заметки. Все пропало, ничего нет, последнее украдено.

Возможно, если бы западный человек был чуть полюбознательней, а наша интеллигенция не нагнетала кромешной тоски, в 2022 году все без исключения стороны военного конфликта вели бы себя более сдержанно.

Быть может, блок НАТО не спускал бы на войну с Россией свои грандиозные бюджеты, если бы понимал, что и ПВО у нас не надувное, и гиперзвуковое оружие не нарисованное.

РИА «Новости»

Что в космос мы также летаем и там вряд ли сидим в ушанке. Что экономика милитаризирована и ею управляют не клоуны, поэтому она выдержит и полтора года военных действий, и санкции.

Они ведь считали, что Россия — маленькая страна, у которой давно ничего нет, кроме больших амбиций. Почему, к примеру, американцы так равнодушно до недавнего времени относились к тому, что их государство ввязывается в прямой военный конфликт с Россией? Да потому что большинство американских обывателей представления о нашей стране не имели.

Многие считали, что Россия маленькая страна где-нибудь возле Австралии, а Украина — великая держава, сражающаяся с мелким клопом. Они также были уверены, что помощь Украине мизерная и нужна лишь для поддержания Америкой имиджа.

Со временем американцы стали узнавать, что Россия — наибольшая по площади страна с самым современным ядерным арсеналом, который сопоставим с американским.

Еще граждане США с недоумением узнали, что у нас есть общая граница. Одно время я смотрела ради интереса стримы самых обычных американских блогеров. Сидит в YouTube какой-нибудь мужичок из Невады или Арканзаса, у него 20 тысяч подписчиков и он ведет для них свое вечернее «шоу».

Я изредка заглядывала на подобные каналы и видела, как постепенно менялась в глазах американцев картина мира. Они узнали, что Россия не просто большая и ядерная держава. Что она в несколько раз больше Украины. Что ракеты у нее не надувные. А еще американцы выяснили, что русские — их непосредственные соседи и могут приплыть в Америку на гребной лодке.

Космос не вяжется

Самая большая встряска была после премьеры фильма «Вызов»: до рядовых американцев докатилась весть о том, что русские запустили кинематографистов в космос и сняли огромное крутое кино.

Люди догадались, что вряд ли это могла бы сделать маленькая страна с надувными танками, начали выяснять, что это за Россия такая. Полет актрисы на ракете оказал мощное внешнеполитическое действие. Множество людей во всем мире задумались, правильно ли они представляли себе Россию.

NASA

Сейчас — новая волна таких размышлений. «Луна-25» готовится высадиться на Луне. А почему «двадцать пять»? Иностранцы ищут в интернете. Оказалось, что было еще двадцать четыре станции. Что «Луна-2» первая достигла поверхности Луны. А «Луна-3» первой засняла ее обратную сторону. Что всего три страны сумели не только довести луноходы до Луны, но и вернуть их назад: США, Китай и Россия.

Все это — еще один повод для западного обывателя задуматься, с кем они взялись воевать, пусть и опосредованно. Я уверена: если бы американцы, немцы, британцы изначально представляли, что такое Россия, они бы куда активнее возмущались военной поддержке Украины.

Про Украину и говорить нечего. Там минимум полтора десятка лет гражданам с утра до ночи внушали, что в России ничего нет, не то что ракет, но и туалетов.

Унитазная тема в ходе СВО появилась неспроста: украинская пропаганда до того годами сообщала, будто в России у людей в домах нет канализации, россияне живут нищенски, а украинцы процветают.

Это не одного года плод — его взращивали с нулевых. Украинцам бы в начале 2022 года остановиться, задуматься, не сильно ли они раздухарились. Тем более, что миллионы их ездили к нам на заработки.

Может, и не было бы ничего, если бы население ясно себе представляло, что это за сосед, на которого его власть так опасно наскакивает. Но какое там! Все были уверены, что через три недели возьмут Москву, столицу этого смешного государства, где ядерные боеголовки украли, «Сарматы» заменили надувными и где никто не видел теплого туалета.

Жертвы самоуничижения

А если бы и у нас люди меньше верили статьям про надувные ракеты и оружейные арсеналы, в которых шаром покати, думаю, мы бы в прошлом году увидели гораздо меньше эмигрантских трагедий.

Сколько россиян уехали из страны «пересидеть» сложное время! Они были уверены, что Россия — тот самый пьяный медведь в лаптях и с балалайкой, что за пару месяцев его раздавят и эмигранты вернутся назад.

Вероятно, они убегали, чтобы не потерять на время «давления» медведя выезд в Европу и не попасть самим под ракетный удар, которым, по их мнению, Россию быстренько усмирят.

Многие так и писали: они были уверены, что наша страна слабая, что ей быстро покажут место, что Украина, вооруженная членами НАТО до зубов, за пару месяцев тут все снесет, так что лучше это время переждать в Берлине или Париже. А еще лучше — съездить на работу в другую страну.

РИА «Новости»

Многие потом вернулись. Те, кто, уехав в никуда с полной уверенностью, что НАТО скоро во всем разберется, наговорил оттуда на уголовное дело и до сих пор пережидает «это время», но уже не в Париже или Берлине, а в дешевых хостелах Тбилиси.

Всем бы сейчас жилось лучше, если бы не было в нашей истории почти трех десятилетий осмеяния собственных достижений и приступа самоуничижительного смеха.

Медведь, балалайка, ушанка, водка, надувной танк с закрученной в узел пушкой — все это оказалось не смешно и очень опасно.