Эксклюзив 01 декабря 2023, 15:59 «Хотите потерять клетки сердца?» Россиян призвали не смешивать шампанское с другим спиртным Преподаватель Умнов: шампанское нельзя смешивать с другим алкоголем

Читать 360tv в

Без шампанского не обходится практически ни одно новогоднее застолье. Однако любимый напиток не так прост. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медфакультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал «360», что этот напиток нельзя смешивать с другим алкоголем.

«Можно ли смешивать шампанское с другим алкоголем? Если хотите потерять часть клеток сердца, печени, поджелудочной железы и найти приключение на одно место — вперед. Но если хотите пить шампанское без вреда для здоровья, делайте это без лишнего крепленого этилового спирта», — заявил эксперт.

Реклама

Прощайте, органы

Умнов объяснил, что шампанское содержит пузырьки углекислого газа, которые, воздействуя на слизистую желудка, ускоряют всасывание этилового спирта в кровь. Если смешивать шампанское, например, с абсентом, как это делал писатель Эрнест Хемингуэй, то концентрация этилового спирта вырастет в крови в разы. Это приведет к более тяжелому повреждению органов.

«Кроме того, от такого коктейля увеличивается нагрузка на мочевыделительную систему, что приводит к обезвоживанию и потере необходимых организму электролитов, а также повышается артериальное давление», — добавил преподаватель.

Кому категорически нельзя шампанское

Шампанское опасно пить людям с сердечной недостаточностью и нарушением сердечного ритма. Из-за содержания сахара, особенно в сладких видах, бокал игристого может навредить человеку с сахарным диабетом.

«Опасно пить этот напиток больным с циррозом печени и панкреатитом, так как усугубляется повреждение данных органов. Шампанское противопоказано беременным и детям, так как этиловый спирт проникает через соответствующие хрупкие гематоплацентарный и гематоэнцефалический барьеры, нарушая нормальное формирование органов и систем ребенка», — заключил преподаватель.

Не рекомендуют психологи угощать несовершеннолетних даже детским шампанским. В противном случае мальчики и девочки начнут ассоциировать праздники с тем, что на столе всегда должно стоять что-то спиртное, а это стимулирует раннюю алкоголизацию.