Умер Михаил Горбачев: подробности | 360°

Общество 31 августа 2022, 18:01 Поделиться Telegram

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Viber Хороший человек не профессия. Горбачев провел реформы, но допустил развал страны Политолог Марков заявил о страхе Горбачева перед применением силы, который привел к развалу СССР

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Память человека избирательна. Она старательно убирает негативные воспоминания, сохраняя только хорошее. Об этом свидетельствуют некрологи о первом и единственном президенте СССР Михаиле Горбачеве. Его благодарят за реформы, гласность, открытие кооперации. Но хороший человек — это не профессия. Как глава государства генсек допустил появление пустых полок в магазинах, резкое обеднение населения из-за денежной реформы. Главной раной в памяти людей остался развал Советского Союза, который Горбачев мог предотвратить, но допустил из-за страха. О важности перестройки и ошибках политика рассказал политолог Сергей Марков.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Назревшие реформы

Те реформы, которые Горбачев пытался провести, были очень нужны. Тогда Советский Союз начал постепенно отставать в темпах роста экономики. Если раньше на протяжении нескольких десятилетий СССР опережал Запад, то потом начал постепенно отставать. Советская экономика была ориентирована на подготовку к войне. Но к тому времени началась новая война за сознание людей, которым надоели пустые полки в магазинах. Нужно было перейти к полным.

Источник фото: Wikimedia

Плюс нужно было смягчить государственную монополию. Дали возможность создавать маленькие частные кафе, пекарни, булочные — то, что было реализовано в большинстве стран Восточной Европы. Там все это было очень хорошо организовано.

Кроме того, более образованное население требовало больше свободы. Нужно было дать людям возможность читать книжки, которые они хотели. Нужно было разрешить больше ездить. Если бы советские люди ездили отдыхать на советские курорты, разве это было бы плохо?

Вот такие перемены назрели. Нужно было сделать так, чтобы более сложное общество с социальной точки зрения было больше представлено в политической системе. Для этого нужно было вводить постепенно конкурентные выборы и так далее. То есть сама по себе необходимость реформ назрела.

Источник фото: РИА «Новости»

Но стратегии не было. Это вина не только Горбачева, а всей его команды. Были шараханья из стороны в сторону, были грубые ошибки. Но самое главное, больше популярности и легитимности оказалось у региональных элит. Все это обусловило развал страны и привело СССР к катастрофе.

Страх силы

Горбачев боялся применить силу. Он должен был арестовать руководство всех этих республик, применить силу, зафиксировать. Как китайцы на площади Тяньаньмэнь убили три тысячи человек, зато спасли миллионы. Горбачев тогда побоялся — и в результате погибли миллионы.

Он мог сохранить СССР — это безусловно. Я единственное что считаю, что проблема могла возникнуть в прибалтийских республиках и стоило их отдать. Но даже их, если бы он захотел, то мог бы их сохранить, заплатив высокую гуманитарную, политическую, экономическую цену.

Источник фото: РИА «Новости»

Это вообще надо было умудриться потерять Советский Союз в условиях, когда большинство населения хотело, чтобы он сохранился. Горбачев не воевал и не понимал, что иногда пролить кровь — это особенность государственного деятеля.

Запад никак не отреагировал. Они как завороженные следили за процессами, на которые они не могли повлиять. Они были против. Они были за уход Прибалтики, но против распада Союза. До путча. А после путча они резко поменяли мнение и заявили, что теперь они за распад.

В последний год Горбачев пытался наводить порядок, менял людей. Тогда же [министр иностранных дел СССР] Шеварднадзе ушел в отставку. Сказал, что он против диктатуры. Это был очень хороший знак, что можно было ввести временную диктатуру, «подморозить» страну и потом вести ее по пути реформ.

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