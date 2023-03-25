Эксклюзив 25 марта 2023, 21:34 «Хорошая защита». Строительство хранилища тактического ядерного оружия в Белоруссии назвали ответом НАТО Политсоветник Маркелов: возведение хранилища России в Белоруссии — ответ на действия НАТО Unsplash

Читать 360tv в

Заявление президента России Владимира Путина о завершении строительства хранилища тактического ядерного оружия на территории Белоруссии к 1 июля может быть ответом на действия НАТО. Об этом «360» рассказал политический советник и гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Перед 24 февраля 2022 года <…> тезис был следующий: НАТО нарушило договоренности и приблизилось к границам России на востоке Европы. Они говорили, что не приблизятся, а в итоге встали в Польше, в Финляндии, в Венгрии, в Чехии встали <…> Они приблизились, и мы приближаем все хранилища, все возможные ресурсы. С двух сторон подтягиваются ресурсы», — пояснил эксперт.

Реклама

По его словам, в ответ на действия НАТО Россия обозначила свои позиции в Белоруссии. Маркелов также объяснил, что такой маневр позволит РФ увеличить скорость развертывания оружия и уменьшить дальность полета.

«И следующее: уменьшить ширину возможного военного конфликта, потенциальных военных действий. Одно дело, когда они на 300 километров ближе стоят, и мы на 300 километров ближе. И 600 километров — это хорошая защита двух стран», — добавил Маркелов.

Ранее президент Владимир Путин сообщил заявил, что Россия закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии к 1 июля. Он заверил, что договоренности с главой соседнего государства Александром Лукашенко по данному вопросу достигнуты.