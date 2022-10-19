Громогласное меньшинство Запада привыкло защищать свою точку зрения посредством травли оппонентов | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 19:16 Громогласное меньшинство Запада привыкло защищать свою точку зрения посредством травли оппонентов Публицист Новоселов: если бы Украина действительно хотела мира, мир наступил бы уже давно РИА «Новости»

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Почему в западном сегменте интернета травят тех, кто выступает за мир между Украиной и Россией? На эту тему публицист Иван Новоселов порассуждал в специальной колонке для «360».

Это зависит от того, о ком именно мы говорим. Если о населении Запада в целом, то обвинениями обычно плюется громкоголосое меньшинство, а абсолютное большинство населения не заинтересовано в этой теме: их больше волнуют местные вопросы и проблемы. Если же мы говорим о жителях стран третьего мира, то они менее склонны навешивать на всех ярлыки и обычно общаются уважительно.

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Если же мы говорим об анонимной онлайн-аудитории, то эти люди считают благородным и добродетельным преследовать тех, кто не разделяет их мнение безоговорочно, выражает любые сомнения относительно массовой повестки, а уж тем более предлагает альтернативные решения, которые помогли бы закончить этот конфликт. Не стоит забывать и о миллионах украинцев на Западе.

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Главная причина этой травли заключается в том, что такие люди видят «мир» как безоговорочную капитуляцию России, а не как переговоры и достижение компромиссного решения. Они игнорируют предысторию конфликта и все недостатки украинской позиции, просто поддерживают массовую точку зрения Запада и цитируют все абсурдные утверждения украинской стороны как абсолютную истину.

В чем-то их можно понять, ведь они выступают на стороне Украины против России, которая много раз предлагала оппоненту остановить боевые действия и вернуться к переговорам. Если бы Киев хотел мира, мир бы наступил уже давно.

В любом случае такое отношение вызвано массовой повесткой глобалистских СМИ Запада и действиями громогласного меньшинства, которое привыкло защищать свою точку зрения посредством травли оппонентов.

Тем жителям западных стран, которые действительно выступают за мир и компромиссное решение, лучше всего просто игнорировать травлю и выражать собственное мнение. Разумеется, если онлайн-травля не превращается в реальные угрозы и физическую опасность, как это случалось с некоторыми защитниками России.

Однако вряд ли «культура отмены» обратится против тех, кто просто выступает за мир, а не твердо отстаивает российскую точку зрения.

РИА «Новости»

С другой стороны, недавно мы все видели, как онлайн-аудитория обрушилась на Илона Маска, очень известного в мире человека: он просто призвал к миру и предложил достаточно разумное решение, которое вполне могло бы стать отправной точкой для компромисса между сторонами.

Разумная дискуссия возможна только с теми, кто может слушать аргументы и отвечать на них своими аргументами. Что до остальных, то печально, если людей уже начинают травить просто за то, что они хотят мира, а не боя до последнего украинца.