Эксклюзив 02 января 2024, 21:32 Грязные туалеты и дырявые подоконники. Как вернуть деньги за испорченный отдых в детском лагере Юрист Соловьев объяснил условия возврата денег за плохой отдых в детских лагерях Телеканал «360»

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Переполненные урны в туалетах, грязная мебель и чужие носки между матрасом и стенкой кровати — в такие условия поселили детей на базе отдыха «Озерный», которая принадлежит частной сети лагерей «Дружите.ру». Привести номера в порядок работники базы не торопились даже после просьбы родителей. За недельную смену с таким обслуживанием семьи заплатили более 30 тысяч рублей.

Дети заехали в «Озерный» днем 2 января. Один из отдыхающих подростков почти сразу же пожаловался матери на состояние комнаты и прислал фото с замусоренным туалетом.

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«Нам сказали, что это все уберут во время обеда, очень надеюсь на это», — написал ребенок.

На кадрах, которые оказались в распоряжении «360», видны переполненное мусорное ведро, дырки в подоконниках, потрепанные наволочки и носки в кроватях. Семидневное «гостеприимство» стоило по договору немногим больше 33 тысяч рублей.

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Один из родителей сразу же обратился к вожатым и попросил объяснить, почему детей разместили в подобных условиях. В переписке, которую он предоставил «360», мужчине пообещали убрать все в течение часа.

По словам вожатой, мусор остался от предыдущей смены, которую закрыли в 12:30 2 января. К приезду новой номера убрать не успели. Грязными они оставались довольно долго: по состоянию на 16:30, спустя несколько часов после заезда, в помещениях по-прежнему царил беспорядок. Устранили его ближе к вечеру, пообещав перед сном выдать постельное белье.

Изначально, рассказали «360» родители, дети должны были отправиться на базу отдыха «Воробьи»: в подписанных договорах с лагерем указали именно ее. В ноябре сотрудники сети разослали уведомления о том, что смену переносят в «Озерный».

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В лагере заверили, что отдых в «Озерном» пройдет комфортнее, а школьникам выделят отдельные корпуса. Дополнительных документов после информации о замене, по словам одного из родителей, так и не предоставили.

«Я договор подписывал очно, их электронная подпись мне не нужна. [Электронной цифровой] подписью директора мне визировать документы отказались», — подчеркнул отец уехавшего на смену ребенка.

Он отметил, что путевку приобрел довольно рано, поэтому и ценник был приемлемый. Ближе к Новому году цены на смену выросли.

Лагерь, в котором отдыхают дети, частный. Генеральный директор сети «Дружите.ру» Сергей Киселев в комментарии «360» заверил, что персонал базы уже приступил к уборке помещений, а перед родителями за такую встречу якобы извинились.

По моей информации, действительно, на одной из наших баз некоторые комнаты оказались не готовы после новогоднего заезда детей. Мы уже обсудили этот вопрос с базой и персоналом, принесли извинения клиентам и оперативно решаем вопрос — персонал базы убирается. Сергей Киселев гендиректор сети «Дружите.ру»

И если с мусором и носками в кроватях все понятно, то, как на базе залатают дырки в подоконниках и оперативно починят испорченные потолки, неясно.

Как действовать родителям

Родители, чьи дети оказались в лагере с плохими условиями, могут потребовать вернуть средства за путевку, пояснил «360» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он отметил, что с каждой семьей заключают договор, где указывают информацию о предоставляемых услугах. Наверняка, отметил юрист, о грязных помещениях в документах нет ни слова.

«Если этого не написано, то услугу, которую предоставляло это частное заведение, можно считать ненадлежащего качества и потребовать либо компенсацию, либо возврат денег, либо предоставление надлежащей услуги. То есть может быть три варианта. <…> Это уже на усмотрение самого потребителя», — подчеркнул Соловьев.

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Кроме того, семьи могут обратиться с иском о возмещении морального вреда, добавил эксперт. По его словам, в таком случае лагерь рискует лишиться круглой суммы.

В их (руководства лагеря — прим. ред.) интересах, как мне кажется, все в досудебном порядке решить и немедленно исправить те недочеты, которые были допущены. Иван Соловьев юрист

Соловьев выразил уверенность, что следящие за безопасностью пребывания детей в лагерях органы должны отреагировать на возмущения родителей, несмотря на праздники.

Куда жаловаться

Юрист подчеркнул, что закон для частных и государственных лагерей един. Если на базе отдыха не соблюдают санитарные нормы, на нее можно пожаловаться в Роспотребнадзор, уполномоченному по правам ребенка Московской области (на территории региона как раз и расположена принадлежащая «Дружите.ру» база) и в прокуратуру. Если это не даст результата, следует обращаться в суд.

«Его (частный лагерь — прим. ред.) должны контролировать точно так же как и государственные. Здесь закон не делает разницы, что государственные заведения контролируются, а частные не контролируются. <…> Государство к частным заведениям даже относится более требовательно, чем к государственным. Почему эта ситуация возникла надо, конечно, разобраться», — резюмировал юрист.