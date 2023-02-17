Общество 17 февраля 2023, 12:04 Готовая еда из магазина: качественно, вкусно и доступно Телеканал «360»

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Готовые блюда на полках магазинов набирают все большую популярность. Помимо быстроты и удобства употребления, они дают возможность питаться качественно, не тратя собственные ресурсы на стояния у плиты, и по доступным ценам. Причем производители чутко следят за настроениями потребителей и готовы адаптировать ассортимент под их вкусы. Мы сами побывали на фабрике-кухне X5 Ready Food в Долгопрудном, чтобы посмотреть, как производятся готовые блюда в торговой сети «Пятерочка».

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Необязательно любить готовить, чтобы хорошо питаться

Самой большой популярностью пользуются классические салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», а также плов с курицей, треугольные сэндвичи с ветчиной и курицей, сырники и молочные каши.

«Мы видим, что спрос на готовую еду растет, поэтому работаем над ассортиментом. В прошлом году новинки появились практически во всех линейках: завтраки, супы, сэндвичи, салаты, основные блюда, комплексные обеды. Особенно в этом помогли „золотые рецептуры“ блюд, разработанные нами совместно с фабрикой-кухней Х5 Group», — рассказал директор департамента категории «Готовая еда» торговой сети «Пятерочка» Виктор Эйдемиллер.

Производство всех этих блюд для московского и близлежащих регионов находится в городе Долгопрудном, где расположена фабрика-кухня X5 Ready Food. Здесь круглосуточно работают в несколько смен более 1000 человек.

Готовую еду с фабрики в Долгопрудном можно встретить в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новгороде и других расположенных рядом населенных пунктах.

Качество продуктов — превыше всего

В качестве ингредиентов и готовых блюд мы убедились сами во время экскурсии по производству. Директор пищевого производства X5 Ready Food Игорь Старосельский лично встречает гостей после инструктажа по технике безопасности.

Помимо того, что вход в производственную зону разрешен только в бахилах, халате, шапочках и перчатках, нужно снять все украшения и пройти несколько этапов санобработки. Пищевое производство по строгости контроля вполне может соперничать с фармацевтическим. Такую процедуру ежедневно проходит абсолютно каждый сотрудник фабрики-кухни, что вполне объяснимо.

Процесс производства здесь изначально организован так, чтобы исключить пересечение работников разных цехов друг с другом. Это важное требование, которое позволяет обеспечить стерильность.

Первыми на пути нам встречаются камеры суточного запаса, склады сыпучих продуктов и камеры «ультрафреш», где хранятся свежие овощи. Далее мы проходим через цеха полуфабрикатов, горячий цех, камеры временного хранения, которые используются для приготовления салатов и сэндвичей. Последний пункт маршрута — цех упаковки.

Производство проходит полный суточный цикл. В 18:00 склад полностью очищается и начинается новый круг производства.

Важно отметить, что все входящее сырье проходит полную лабораторную проверку. То есть при поступлении на склад оно блокируется на этапе контроля качества и не проходит дальше по технологическому циклу до тех пор, пока не получит допуск по результатам испытаний.

На полки магазинов попадает только свежее

При отгрузке готовых блюд с производства продукция проходит исходящий контроль качества. После чего доставка в магазины должна занимать не более суток со строгим соблюдением температурных режимов.

Игорь Старосельский рассказал, что за счет постоянной ротации на фабрике-кухне нет потери и списания сырья. Хранение продуктов здесь контролируют тоже очень строго. Например, если камера не будет закрыта или в ней будет нарушен температурный режим, срабатывает сигнализация, сотрудники контроля качества сразу же проверяют, пострадало ли сырье. И даже если в одном продукте какие-то изменения уже начались, все содержимое камеры подлежит утилизации.

Последний этап контроля обеспечивается на стороне торговой сети: готовое блюдо проверяется на соответствие качеству, соблюдению режима хранения и целостности упаковки при поступлении в магазин и только потом попадает на полки.

Ручная работа и автоматическая точность

Фабрика-кухня эффективно сочетает в себе ручной труд и высочайшую степень автоматизации. Полностью перевести производство на роботизированную основу невозможно — продукты, как правило, многокомпонентные, а значит, их приготовление под силу только человеку. Однако людям помогают самые современные аппараты.

Так, например, сырники, куколки для котлет по-киевски и многое другое делается вручную. Чтобы оценить масштаб производства, достаточно учитывать, что ежедневно фабрика-кухня производит более 40 тысяч сырников. Вручную происходит и фасовка салатов и горячих блюд. При этом именно люди следят за тем, чтобы погрешность в каждой таре не превышала четырех граммов, или 2% от общего веса блюда.

А вот печь блины сотрудникам помогает уже специальная техника. Блинный аппарат на фабрике-кухне на сегодняшний день самый большой в России. Он способен производить 1400 блинов в час.