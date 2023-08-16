Эксклюзив 16 августа 2023, 13:47 Государство − идеология = вандализм. Россиянам пора осознать величие своей страны Депутат Соболев заявил, что пора уделять внимание идеологическому воспитанию YouTube

Читать 360tv в

Вандалы растерзали почти 40 российских флагов на Аллее Героев Морского кладбища во Владивостоке. Депутат Государственной думы, член комитета по обороне Виктор Соболев в разговоре с «360» предположил, что преступники, осквернившие могилы участников СВО, просто отрабатывали деньги украинских кураторов. В России пора уделить серьезное внимание идеологии молодежи, убежден он.

Далее — прямая речь.

Реклама

Вандалов вела жажда наживы

Думаю, что приморские вандалы пошли на преступление ради наживы: им заплатили украинские националисты. Кроме жажды наживы, ими ничего не двигало.

Это животные, которые оскорбляют за деньги наш флаг, могилы бойцов. Нейтральный к политике и каким-то другим вопросам человек, даже просто не патриот, никогда не пойдет на такое преступление. Подобное делается только за деньги.

Таких людей, как те, что осквернили кладбище во Владивостоке, нужно наказывать, и серьезно. Если это несовершеннолетние вандалы, то нужно наказывать их родителей значительными штрафами.

Взрослые должны нести уголовную ответственность. Тем более что в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статьи за осквернение государственного флага и надругательство над могилами.

Пора уделить внимание идеологии

Сегодня не хватает рабочих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Поэтому едва ли мы найдем столько людей, чтобы обеспечить тщательную охрану всех мемориалов и кладбищ, особенно тех, где похоронены участники специальной военной операции.

Пора обратить внимание на воспитание людей в школах, средних и высших учебных заведениях. Нам нужно, наконец, восстановить идеологию, чтобы люди понимали, осознавали, в какой великой стране они живут.

Именно на это должны быть направлены усилия местных властей, губернаторов субъектов Российской Федерации, правительства и Государственной думы.