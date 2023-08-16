16 августа 2023, 13:47
Государство − идеология = вандализм. Россиянам пора осознать величие своей страны
Депутат Соболев заявил, что пора уделять внимание идеологическому воспитанию
Вандалы растерзали почти 40 российских флагов на Аллее Героев Морского кладбища во Владивостоке. Депутат Государственной думы, член комитета по обороне Виктор Соболев в разговоре с «360» предположил, что преступники, осквернившие могилы участников СВО, просто отрабатывали деньги украинских кураторов. В России пора уделить серьезное внимание идеологии молодежи, убежден он.
Далее — прямая речь.
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Вандалов вела жажда наживы
Думаю, что приморские вандалы пошли на преступление ради наживы: им заплатили украинские националисты. Кроме жажды наживы, ими ничего не двигало.
Это животные, которые оскорбляют за деньги наш флаг, могилы бойцов. Нейтральный к политике и каким-то другим вопросам человек, даже просто не патриот, никогда не пойдет на такое преступление. Подобное делается только за деньги.
Таких людей, как те, что осквернили кладбище во Владивостоке, нужно наказывать, и серьезно. Если это несовершеннолетние вандалы, то нужно наказывать их родителей значительными штрафами.
Взрослые должны нести уголовную ответственность. Тем более что в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статьи за осквернение государственного флага и надругательство над могилами.
Пора уделить внимание идеологии
Сегодня не хватает рабочих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Поэтому едва ли мы найдем столько людей, чтобы обеспечить тщательную охрану всех мемориалов и кладбищ, особенно тех, где похоронены участники специальной военной операции.
Пора обратить внимание на воспитание людей в школах, средних и высших учебных заведениях. Нам нужно, наконец, восстановить идеологию, чтобы люди понимали, осознавали, в какой великой стране они живут.
Именно на это должны быть направлены усилия местных властей, губернаторов субъектов Российской Федерации, правительства и Государственной думы.
МВД РФ
Приморье
Владивосток
Специальная военная операция РФ на Украине
Вандализм
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