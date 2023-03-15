Общество 15 марта 2023, 22:38 Город «однушек» и одиночек. Рынок новостроек в Москве заполонили малогабаритные квартиры Эксперт по недвижимости Барсуков: комфортность нового жилья опустилась до уровня хрущевок РИА «Новости»

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Эксперты по недвижимости бьют тревогу: квартиры в московских новостройках все больше напоминают хрущевки. По данным последних исследований, две трети предложений в новых домах — однокомнатные квартиры и студии. Превратится ли столица в город «однушек» и одиноких, выяснил «360».

Не продают или не покупают?

Застройщики постепенно уменьшают площадь продаваемых квартир, это не новая тенденция, заявил руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость», член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

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Комфортность жилья в настоящий момент он поставил на один уровень с хрущевками. Период, когда на рынке в большом количестве были квартиры с приличной площадью, прошел. И однокомнатная квартира в 30 квадратных метров стала нормой.

Барсуков заметил, что жить в подобных условиях неудобно. Если в домах хрущевской эпохи была хотя бы пятиметровая кухня, то в нынешних студиях нет и ее.

РИА «Новости»

Застройщики в качестве основной причины называют проблемы с доходностью. А так как никто не хочет покупать дорогие объекты, вынуждены снижать площадь продаваемых квартир, объяснил член Российской гильдии риелторов.

«В итоге строят некомфортное жилье. Это неправильно», — подытожил он.

Проблема не в том, что люди не покупают большие квартиры. Профессор Института бизнеса и делового администрирования, президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов заметил, что просторную жилплощадь попросту не предлагают.

Я работаю на рынке недвижимости 15 лет. Скажу так: отделы продаж даже крупнейших застройщиков просто не продают трехкомнатные квартиры. Почему-то там существует стереотипное заблуждение, что люди не покупают большие квартиры. Игорь Качалов профессор Института бизнеса и делового администрирования

«Можете сами позвонить в любой отдел продаж любого застройщика и спросить — какие у вас есть квартиры. Все начнут вам советовать „однушку“ за 10 миллионов рублей, но никто не предложит великолепную „трешку“, где вы будете жить в комфорте со всей семьей. Никто не скажет эту фразу», — подчеркнул специалист в беседе с «360».

Все по Марксу

Снижение площади продаваемых в новостройках квартир — следствие падения доходов у граждан, допустил политтехнолог, социолог и социальный психолог Алексей Рощин.

Люди, по его словам, покупают «квартирки размером 20 квадратных метров» не потому, что планируют всю жизнь жить в одиночестве — только из-за нехватки средств. Важную роль играет и уверенность в завтрашнем дне, которая есть далеко не у всех.

В свое время еще товарищ Маркс говорил, что экономика определяет в том числе и демографию, и социологию. Поэтому доступность жилья по чисто экономическим причинам ведет к снижению брачности и детности. Алексей Рощин политтехнолог, социолог, социальный психолог

Если у человека нет перспектив с нормальным жильем, то речь о семье, а тем более о семье с детьми, не заходит, объяснил Рощин.

Подобный процесс атомизации общества идет не только в России, но и во всем мире. Вплоть до того, что в некоторых международных классификациях семьей считают ту, что состоит из одного человека.

Социолог усомнился, что причина тенденции на уменьшение площадей квартир в новостройках кроется в смене стремлений людей.

«А если бы у этого человека, допустим, изменился бы серьезно доход, он бы стал много зарабатывать и понял, что дальше, возможно, будет еще подъем? Остался бы такой человек тогда в статусе одиночки — большой вопрос», — сказал Рощин.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков вообще призвал законодательно установить минимальную допустимую общую площадь жилой квартиры.

Квартиры-студии эксперт предложил запретить как класс, на однокомнатные установить минимум в 35 квадратных метров, на двухкомнатные — не меньше 50 «квадратов», а на «трешки» — от 75 метров и больше. Такие критерии специалист счел справедливыми.

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