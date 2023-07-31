Эксклюзив 31 июля 2023, 14:22 Город миллиона роз усеяли «лепестками». Донецк утонул в минах Обозреватель «360» Ракитский: ВСУ усеяли Донецк опасными минами «Лепесток» РИА «Новости»

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В Донецке все чаще стали находить коварную американскую мину «Лепесток». За приятным названием скрывается антигуманный способ борьбы киевского режима с мирными жителями Донбасса. Чем опасен этот боеприпас и как появляется в обычных парках столицы ДНР, объяснил обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

«Осторожно, мины!» — листовки с таким тревожным текстом появляются в Донецке уже не первый раз. Участились случаи, когда на американской разработке, которая запрещена практически во всем мире, подрывается все больше мирного населения. Речь идет о мине ПФМ-1, в народе их называют «Лепестками».

«Лепестки» очень сложно заметить

Американцы придумали такой боеприпас для борьбы с пехотой и применяли его во Вьетнаме. Что греха таить, многие страны взяли разработку на вооружение — Советский Союз не исключение, но уже как лет 20 ПФМ-1 запрещена почти во всем мире.

Интересный момент: после распада СССР в арсенале Украины было около шести миллионов единиц таких мин. Киев, кстати, тоже подписывал бумаги, запрещающие их использование, и смог отчитаться об уничтожении двух миллионов, еще четыре миллиона остались.

Они повсюду. Моя коллега Виктория Комогорцева сейчас работает в Донбассе. Она обратила внимание, что в парке появились листовки [с предупреждением о минах]. <…> Они там уже появлялись, но история была редкой. Сейчас чуть ли не на каждом дереве висит предупреждение.

В чем жуть?

Взрывается 12-сантиметровая мина, если на нее наступит кто-то, кто тяжелее, грубо говоря, 20 килограммов. Хотя сможет сработать и на мишень и гораздо легче.

То есть, понимаете: парк, песочница, ребенок, который просто в силу возраста не может понять, что это. Взрыв. Трагедия. Киев рапортует: «Противник уничтожен».

В прошлом году такие мины разбросали, например, на территории школы.

Люди привыкли

Это ж надо понимать, насколько они считают обыденной такую находку на своем участке, в условном огороде. Нашли мелочь какую-то, но знают, что это «Лепесток», мина. Мало того, понимают, как она работает, как ее можно уничтожить.

Как бы это цинично ни звучало, но их не удивить очередным прилетом. Это ли не ужас, в котором мирное население живет уже много лет?

«Лепесток» травмирует. Если человек и погибает, то чаще всего из-за шока и потери крови. В большинстве случаев пострадавшие остаются инвалидами.

Калеками их делают те, кто порывается «освободить» Донецк. Да только их там никто не ждет, потому что местные понимают: это там, с той стороны инвалиды, причем на всю голову.