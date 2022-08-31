Реакция КПРФ на смерть Михаила Горбачева | 360°

Эксклюзив 31 августа 2022, 15:51 Поделиться Telegram

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Viber Горбачев предал коммунистические идеи и развалил великую страну Председатель ЦКРК КПРФ Иванов назвал Горбачева уникальным предателем

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Михаил Горбачев пришел во власть коммунистом, но вскоре стал проповедовать антикоммунистические идеи и дружить с Западом. Развал Советского Союза привел к ужасным последствиям для некогда большой страны, и особенно сильно их ощущают сегодня. Таким мнением с «360» поделился председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Николай Иванов.

Далее — прямая речь.

Роль личности в истории велика. А в российской, советской истории, где от первого лица государства зависит очень многое, если вообще не все — тем более. Горбачев получил в 1985 году власть — и советскую, и партийную, распорядился ей так, как не распорядился ни один здравомыслящий политик в мировом масштабе.

Николай Иванов (в центре). Источник фото: сайт КПРФ

Шапка, которая досталась Горбачеву в 1985 году с постом генерального секретаря ЦК КПСС, оказалась не по Сеньке, я бы сказал, не по Мишке. Она была достойна государственного деятеля, но не местечкового деятеля областного масштаба, который интригами, где-то за кулисами пробрался к власти. На сегодня результаты его «труда» мы все видим

Из коммуниста — в демократы

Что стало причиной перерождения Горбачева? Он пришел как ортодоксальный коммунист с желанием ускорить социально-экономическое развитие страны и обновить социализм. Партия поддержала его в этом. Но никто и предположить не мог, что под личиной генерального секретаря скрывался человек с предательскими намерениями. Через некоторое время — в 2000-х — в Турции во время лекции он заявит, что всю жизнь мечтал разрушить социализм, что был единомышленником своей супруги Раисы Максимовны Горбачевой, что они вдвоем задумали и совершили такой переворот.

Я сомневаюсь, что он говорил искренне в Турции, потому что ему тогда нужно было зарабатывать деньги. Но одно то, что он открестился от всего того, что было до него сделано его предшественниками, что он повел страну путем антикоммунизма, — это говорит о том, что он порвал с партией еще тогда. Он скрытно все это делал, в тайне от партии. Но он уже коммунистом считаться не мог.

Не посетил могилу Карла Маркса

Первые подозрения у меня возникли, когда в 1984 году Горбачев, еще в статусе председателя комиссии Верховного совета СССР, прилетел в Лондон. Он оказался первым среди советских руководителей, еще не будучи генсекретарем, кто демонстративно отказался посещать могилу Карла Маркса. Шесть раз проезжал мимо нее, демонстративно показал, что «я не марксист».

Михаил Горбачев с Раисой Горбачевой и Маргарет Тэтчер. Источник фото: РИА «Новости»

Маргарет Тэтчер буквально обалдела, когда он на столе разложил стратегическую карту, абсолютно секретную, о [возможном] нанесении ударов по Великобритании и США в качестве ответной меры Советского Союза. Тэтчер сначала не поверила, потом отдала карту своим специалистам — они сказали, что она подлинная. Британский премьер-министр удивилась — как так, человек раскрыл государственные секреты. Потом Горбачев поехал в Америку, а Тэтчер сказала, что с этим парнем можно иметь дело.

Запад поет дифирамбы

Кто сегодня с утра откликнулся на смерть Горбачева и пропел ему дифирамбы? Перечисляю: президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц и даже будущий премьер Великобритании Лиз Трасс. То есть наши абсолютные противники, если не сказать враги геополитические, все похвалили Горбачева. Вывод такой: если тебя хвалит враг, это показывает, в чьих интересах ты работал и агентом влияния какой страны был.

Что касается партии. Придя к власти и став генсекретарем как истинный марксист, человек начал расшатывать связующее звено Советского Союза. А связующим звеном была Коммунистическая партия Советского Союза. Партия не была чисто политической организацией. Это был государственный стержень всей страны. На ней держались дисциплина, законодательство, армия, милиция и так далее. Этот стержень Горбачеву надо было вынуть, разрушить. И он это сделал, пользуясь единоличной властью. Виновата ли партия? Да, виновата — не смогла вовремя рассмотреть и удалить с поста этот нарыв.

Михаил Горбачев во время выступления на пленуме ЦК КПСС, 1987 год. Источник фото: РИА «Новости»

Я был участником тех событий, когда шла дискуссия — пора или не пора отправить Горбачева в отставку. Тогда, в 1987–1988 годах, не нашлось еще человека, как и в 1964-м, когда Хрущева сместили с поста [, который сказал бы о необходимости отставки Горбачева].

Нашелся один человек, но уже в 1990 году, который написал «Слово к народу» вместе с другими товарищами. Этим человеком был Геннадий Зюганов. Это был перелом в сознании Коммунистической партии.

Горбачев — «уникальный предатель»?

Возвращаясь к Горбачеву: это уникальный предатель. В истории таких предателей мало. Я искренне жалею, что Горбачев умер. Не только потому, что жалко каждого человека.

Мне хотелось бы, чтобы Горбачев дожил до человеческого суда. Чтобы советский Нюрнберг случился над этим предателем. Его воспринимают только те, кто обогатился, кто получил власть. Они его боготворят

Остальной народ, который пострадал, лишился крова или жизни, люто Горбачева ненавидит. Мы, с точки зрения Коммунистической партии, открестились от него давно.

Источник фото: РИА «Новости»

Горбачев увидел, что за 30 лет его личные деяния привели не просто к развалу страны, а к гражданской 30-летней войне. Сколько горя это принесло нашему русскому народу, который оказался в одночасье разделенным, в других государствах? Сколько сейчас горя у русскоязычных жителей Прибалтики? Все это на его совести.

Да, говорят, Горбачев изменил ход истории. Но он направил историю нашей могучей советской страны и России в том числе в абсолютнейший тупик, из которого мы будем выбираться еще несколько поколений.

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