Эксклюзив 08 февраля 2024, 17:27 «Голос народа». Карлсон покажет Западу украинский конфликт глазами россиян Политолог Гуреев: интервью Карлсона с Путиным станет глотком свежего воздуха Tucker Carlson / Соцсети

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Американский политический обозреватель Такер Карлсон — одна из ведущих персон в западном мире. В интервью «360» политолог Данила Гуреев назвал его самым влиятельным журналистом на планете. Но только в Соединенных Штатах Карлсон стал персоной нон грата, ведь он озвучивает непопулярное мнение в прессе, а общественность к нему тянется.

Такер Карлсон — американец, отметил Гуреев. Журналист родился и вырос в США, его определенно точно можно назвать американским патриотом.

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«Но только не тем, каким сегодня является нарративное и немного ироничное название американского патриота, а настоящим, который в первую очередь болеет за будущее [страны]», — подчеркнул политолог.

Чужой среди своих

Гуреев отметил, что Карлсон сегодня — один из самых ведущих критиков Демократической партии Соединенных Штатов. Поэтому он и объявлен в некой степени персоной нон грата.

«Не особо-то рукопожатная персона среди американских политиков и средств массовой информации. Карлсона не так давно уволили с канала Fox News, его действительно всячески блокирует Демократическая партия в США. Но с точки зрения зрителя Карлсон, наверное, одна из самых важных персон в мировой журналистике. Его передачи просматривает огромное количество населения, и поэтому он является не просто голосом народа, а еще формирует мнение у населения», — заявил спикер.

Глоток свежего воздуха западной прессе

Когда Такер Карлсон летит в Москву брать интервью у Владимира Путина, стоит понимать — это большое событие, в первую очередь для западной журналистики. Если сегодня рассмотреть контекст западноевропейских СМИ, сказал политолог, он напоминают светские передачи середины и конца СССР.

Действительно такое тоталитарное устройство, где никакая внешняя информация не имеет права появляться в заголовках, и позицию другой стороны даже рассматривать нельзя ни под каким предлогом. Карлсон в этом контексте действительно очень выбивается из общего журналистского подхода, поэтому он столь популярен. Такер озвучивает не столь распространенное мнение в западноевропейской прессе, старается выступать с позиции, что лучше Америке, а не глобальной элите. Данила Гуреев

Для западной журналистики, по мнению Гуреева, интервью Карлсона с Путиным — глоток свежего воздуха и попытка рассмотреть конфликт на Украине с позиции России. До этого даже попыток таких не было — лишь информационный дискурс или, проще говоря, пропаганда.

«Интервью позволит западноевропейскому зрителю посмотреть на ситуацию глазами россиян, действительно понять причины этого конфликта, что, откровенно говоря, до этого не делалось ни разу», — заключил собеседник «360».

Интервью американского журналиста Карлсона с президентом Путиным опубликуют в ночь на 9 февраля. Видеозапись разместят на официальном сайте Кремля и приложат к ней транскрипт на русском и английском языках.