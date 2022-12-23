23 декабря 2022, 04:54
Главный символ Нового года. Как правильно выбрать живую елку
Роспотребнадзор предупредил о незаконности покупки елок к Новому году у «черных лесорубов»
Главным атрибутом Нового года по праву можно назвать елку. Без нее невозможно представить праздник. Чаще всего на роль главного украшения новогодних каникул россияне предпочитают живое дерево искусственному. Характерный хвойный запах и изумрудные иголки помогут не ошибиться с выбором ели. На что еще обратить внимание при покупке дерева и когда лучше всего ставить елку дома — в материале «360».
Где купить елку
Выбрать живую елку к Новому году можно на городском елочном базаре или в лесничестве. Новогодние ярмарки работают на розничных рынках и на прилегающих к торговым центрам территориях с середины декабря. В Роспотребнадзоре предупредили, что покупать деревья «с рук» у так называемых «черных лесорубов» незаконно.
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Чтобы избежать проблем перед праздниками, выбирать и покупать елку следует только в официальных точках продаж. У продавца должен быть договор с питомником елей о покупке деревьев.
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Пункты по продаже живых елок уже заработали в 45 городских округах Подмосковья. Дерево к празднику или букет из хвойных веток можно приобрести на елочных базарах, которые открыли свои двери на 300 площадках.
Как не прогадать с выбором елки
Чтобы не промахнуться с выбором елки к Новому году, есть несколько советов — они помогут купить дерево, которое будет радовать глаз все праздники.
Первое, на что следует обратить внимание, — ствол дерева. Он должен быть ровный и достаточно толстый, без трещин. Елка с тонким стволом попросту не простоит долго.
Также стоит приглядеться и к ветвям дерева. Они должны быть гибкими. Если ветки сухие и при минимальном усилии ломаются, то лучше отказаться от такой елки.
Следующий пункт, на котором следует акцентировать внимание, — это иголки. Их цвет должен быть насыщенным, изумрудным. А сами они — эластичными и хорошо держаться на ветках.
Для проверки иголок нужно слегка ударить стволом дерева о землю, или потрясти дерево. Если елка начала осыпаться, то лучше поискать другую.
Еще один отличительный элемент — запах. Здесь нужно растереть несколько хвоинок в ладонях. Если елка хорошая, то будет ощущаться характерный аромат хвои. А вот если перед вами сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя, у которой нет аромата, то, скорее всего, дерево срубили давно.
Также при выборе елки стоит приглядеться к ее макушке. Если их две, три или же она обрезана, то от покупки дерева нужно отказаться. У хорошей елки будет одна макушка.
Когда покупать и как донести
Лучшее время для похода за елкой — это двадцатые числа декабря. Тогда деревья смогут простоять до окончания долгих новогодних праздников и не осыпаться.
Чтобы правильно донести елку до дома, ее следует упаковать в пластиковую сетку — рукав. С такой просьбой можно обратиться к продавцу. В квартире дереву надо дать время постепенно адаптироваться к теплу. Для этого елку рекомендуется поместить на два или три часа в прохладное место, к примеру, на балкон. После этого можно приступать к украшению дерева к Новому году.
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