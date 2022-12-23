Общество 23 декабря 2022, 04:54 Главный символ Нового года. Как правильно выбрать живую елку Роспотребнадзор предупредил о незаконности покупки елок к Новому году у «черных лесорубов» Pxhere

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Главным атрибутом Нового года по праву можно назвать елку. Без нее невозможно представить праздник. Чаще всего на роль главного украшения новогодних каникул россияне предпочитают живое дерево искусственному. Характерный хвойный запах и изумрудные иголки помогут не ошибиться с выбором ели. На что еще обратить внимание при покупке дерева и когда лучше всего ставить елку дома — в материале «360».

Где купить елку

Выбрать живую елку к Новому году можно на городском елочном базаре или в лесничестве. Новогодние ярмарки работают на розничных рынках и на прилегающих к торговым центрам территориях с середины декабря. В Роспотребнадзоре предупредили, что покупать деревья «с рук» у так называемых «черных лесорубов» незаконно.

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Чтобы избежать проблем перед праздниками, выбирать и покупать елку следует только в официальных точках продаж. У продавца должен быть договор с питомником елей о покупке деревьев.

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Пункты по продаже живых елок уже заработали в 45 городских округах Подмосковья. Дерево к празднику или букет из хвойных веток можно приобрести на елочных базарах, которые открыли свои двери на 300 площадках.

Как не прогадать с выбором елки

Чтобы не промахнуться с выбором елки к Новому году, есть несколько советов — они помогут купить дерево, которое будет радовать глаз все праздники.

Pxhere

Первое, на что следует обратить внимание, — ствол дерева. Он должен быть ровный и достаточно толстый, без трещин. Елка с тонким стволом попросту не простоит долго.

Также стоит приглядеться и к ветвям дерева. Они должны быть гибкими. Если ветки сухие и при минимальном усилии ломаются, то лучше отказаться от такой елки.

Следующий пункт, на котором следует акцентировать внимание, — это иголки. Их цвет должен быть насыщенным, изумрудным. А сами они — эластичными и хорошо держаться на ветках.

Для проверки иголок нужно слегка ударить стволом дерева о землю, или потрясти дерево. Если елка начала осыпаться, то лучше поискать другую.

Еще один отличительный элемент — запах. Здесь нужно растереть несколько хвоинок в ладонях. Если елка хорошая, то будет ощущаться характерный аромат хвои. А вот если перед вами сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя, у которой нет аромата, то, скорее всего, дерево срубили давно.

Pxhere

Также при выборе елки стоит приглядеться к ее макушке. Если их две, три или же она обрезана, то от покупки дерева нужно отказаться. У хорошей елки будет одна макушка.

Когда покупать и как донести

Лучшее время для похода за елкой — это двадцатые числа декабря. Тогда деревья смогут простоять до окончания долгих новогодних праздников и не осыпаться.

РИА «Новости»

Чтобы правильно донести елку до дома, ее следует упаковать в пластиковую сетку — рукав. С такой просьбой можно обратиться к продавцу. В квартире дереву надо дать время постепенно адаптироваться к теплу. Для этого елку рекомендуется поместить на два или три часа в прохладное место, к примеру, на балкон. После этого можно приступать к украшению дерева к Новому году.