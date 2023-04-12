Общество 12 апреля 2023, 19:33 Главный христианский праздник. Как будут отмечать Пасху в 2023 году В воскресенье, 16 апреля, православные христиане встретят Пасху РИА «Новости»

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В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля. Православные по всему миру будут отмечать главный христианский праздник, установленный в память о воскрешении Иисуса Христа. Торжество сопряжено с традициями и тысячелетней историей.

Что такое Пасха и когда ее празднуют

В воскресенье, 16 апреля, православные христиане встретят Пасху. Это переходящий (или «плавающий») праздник, дата которого меняется из года в год в зависимости от лунно-солнечного календаря.

РИА «Новости»

В Страстную пятницу Сына Божьего распяли на кресте, а его ученики похоронили его в пещере рядом с Голгофой. В ночь с субботы на воскресенье Мария Магдалина и другие женщины пришли, чтобы омыть и умастить благовониями тело Христа.

Но оказалось, что камень, закрывавший пещеру, отвален, а гроб пуст. Тогда же ангелы возвестили о воскрешении Христа.

В первые века христианства Пасху праздновали каждую неделю, а во II веке она стала ежегодной. Слово «Пасха» приняли для обозначения Воскресения Христова в V веке.

Что нужно делать перед Пасхой

Перед Пасхой идет Великий пост, который делится на седьмицы. В этом году он начался 27 февраля.

Все это время верующие, в частности, не едят мясо и производные от него продукты, а также выпечку и сладости, не пьют молоко и алкоголь. Читают молитвы и вспоминают святых.

РИА «Новости»

Последняя, седьмая неделя поста называется Страстной. Ей предшествует Вербное воскресенье. В этот день православные соблюдают строгий пост: можно есть лишь растительную пищу без масла. В пятницу и субботу от пищи нужно вовсе отказаться.

Особое значение на Страстной неделе имеют три последних дня до Пасхи. В Чистый четверг все верующие причащаются в церкви. В этот день принято наводить уборку в доме, готовить четверговую соль, начинать печь куличи и красить яйца.

РИА «Новости»

Пятница называется Страстной. Христиане вспоминают о распятии и мученической смерти Иисуса Христа. В этот день вечером совершается служба с выносом полотна с изображением Сына Божьего.

В последние сутки перед Воскресением, в Страстную субботу, проходят службы в храмах, после которых освящают яйца и куличи. В этот же день, примерно в 14-15 часов, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме спускается благодатный огонь — символ Пасхи и веры для миллионов православных христиан.

Воскресение Христово

С наступлением полуночи верующие поздравляют друг друга и приветствуют словами «Христос воскрес!». Отвечать нужно «Воистину Воскрес!» Затем православные три раза целуют друг друга в щеку.

РИА «Новости»

В воскресенье те, кто постился, разговляются. Начинать можно с яиц, которые, по традиции, должны быть красными — именно этот цвет приобрело яйцо, подаренное Марией Магдалиной римскому императору Тиберию.

Потом семья приступает к пасхе — как правило, это творог со сметаной, яйцами и сухофруктами — и заранее освещенным куличам. Помимо пасхальной еды, на столе могут быть салаты, мясные блюда, молочные продукты, легкие закуски и вино.