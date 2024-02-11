11 февраля 2024, 13:31
«Главное за неделю» в диалогах Платона
Писатель Беседин представил главные события недели в беседе Сократа и Гермогена
Сократ и Гермоген подвели итоги недели. Записал Платон Беседин.
Гермоген: Ну, что же, друг мой Сократ, по обыкновению, мы собрались, чтобы подвести итоги уходящей недели.
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Скорат: Все верно, друг Гермоген, и вижу я два события главными по истечение этих дней.
Гермоген: Что же это за события, мой друг? Хотя стой! Одно из них я знаю точно! Не ошибусь! Один ученый муж молвил мужу не столь образованному, жаждущему получить ответы. Давал уроки истории.
Сократ: Зришь в корень, мой друг. И говорил ученый муж по имени Владимир не только для мужа вопрошающего, но и для всех тех, кто услышит его слова по другую сторону океана.
Гермоген (морщась): А услышат ли?
Сократ: А это тот случай, мой друг, когда за ними решение — слышать или не слышать, ибо муж ученый выпустил голубя мира, и тот устремился к другой стороне океана. Так что же лучше: мир или война?
Гермоген: И, правда, мой друг Сократ, не будет безумным, ибо для чего нам умирать не в свое время? Так пусть услышат в Граде на Холме весть мира!
Сократ: Да будет так! Но тревожно мне…
Гермоген: А когда было иначе?
Сократ: Есть и второе событие, Гермоген. Его совершили люди злые, мелочные и лживые. Одного мясника они заменили другим. Первого кличут Залужным, второго — Сырским. Знаешь ли ты о них, мой друг?
Гермоген: Знаю, хотя лучше б не знал. Но ведь только так и бывает: люди мелочные и злые не жалеют других людей, а потому, точно хворост, кидают их в костер бойни, — и та разгорается все сильнее, все злее. Потому что людям этим дали команду с того же Града на Холме, где не внемлют голосу здравого смысла.
Скорат: Что ж, жаль нам мужей павших, тех, кто погиб, и тех, кто еще погибнет, но если нет вразумления, то мир принесут железом.
Гермоген: И, согласись, мой друг Сократ, побыстрее бы это все кончилось.
Сократ: Мудры слова твои, Гермоген. Так пусть летит голубь мира — и вопиет к жестокосердным людям, и несет свет.
Гермоген: Да будет так!
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