Общество 21 апреля 2024, 00:50 Тихий подвиг во имя других. Главное о донорстве крови в России Врач Купряшов: главный стратегический резерв — первая отрицательная группа крови РИА «Новости»

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В России 20 апреля отметили Национальный день донора крови. Его учредили в феврале 2007 года в рамках круглого стола в в Государственной думе. Что положено в день сдачи крови и какие льготы представляют донорам — в материале «360».

Кому нельзя стать донором

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Но есть противопоказания — абсолютные и временные. К первой категории относятся: хронические инфекционные заболевания, паразиты, болезни крови, проблемы с органами дыхания, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические болезни кожи, наркотическая зависимость и вес менее 50 килограммов.

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Временные показания действуют в течение определенного срока или до определенного события. Речь идет об употреблении алкоголя, болеутоляющих и антибиотиках. Также человек некоторое время не может быть донором, если он перенес инфекционное заболевание или операцию, контактировал с зараженным гепатитом А, находился за границей более двух месяцев, сделал тату или пирсинг.

Врачу на станции переливания крови следует рассказать о принятых лекарствах и аллергиях. Нельзя сдавать кровь человеку с признаками простуды. При анализе болезнь все равно обнаружат, биоматериал забракуют, а донору выпишут запрет на донацию на полгода.

РИА «Новости»

Льготы и бонусы для доноров в России

Выходной день

В день сдачи крови и ее компонентов донор получает один-два выходных дня с сохранением среднего заработка. Человеку выдают справку, с помощью которой можно подтвердить свое право на отгул у работодателя. Но лучше заранее договориться с руководителем и коллегами, чтобы отсутствие не стало проблемой для рабочих процессов.

Бесплатный обед

В день сдачи крови могут либо накормить, либо выделить деньги на обед — от 400 до 700 рублей. В Москве компенсации доходят до 2,5 тысячи рублей за порцию эритроцитов.

Санаторно-курортное лечение

Если сдать кровь хотя бы два раза, можно просить внеочередные льготные путевки для санаторно-курортного лечения. Их получают по месту учебы или работы.

Сдать биоматериал можно и за вознаграждение. Как правило, за деньги принимают редкие группы крови. За одну донацию платят около пяти тысяч рублей.

Регулярная сдачи крови предполагает присуждение звания почетного донора.

РИА «Новости»

Какие льготы получают почетные доноры

Почетные доноры имеют право на медицинскую помощь по ОМС вне очереди, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок в санаторий, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время года и ежегодную денежную выплату. Ее размер в 2024 году составляет 17 324,11 рубля.

Все это — федеральные льготы, но есть и региональные. Например, в столице почетные доноры получают карту москвича. По ней можно бесплатно ездить на городском транспорте, получать компенсацию за оплату ЖКУ и покупать лекарства со скидкой 50%.

В Санкт-Петербурге почетные доноры могут купить льготный проездной и со скидкой 90% оплачивать пригородные электрички и автобусы. В Нижегородской области предоставляют льготы на проезд в городском и железнодорожном транспорте и бесплатную юрпомощь адвоката.

Требования к донорам крови

Стоит отметить, что мужчинам разрешается сдавать цельную кровь не более пяти раз в год, женщинам — не более четырех. Тромбоциты — не более 10 раз.

Основные требования к донорам — возраст старше 18 лет, вес более 50 килограммов, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к переливанию.

РИА «Новости»

Как подготовиться к сдаче донорской крови

Кровь нельзя сдавать натощак. За трое суток до донации нужно исключить лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. За двое суток необходимо отказаться от алкоголя, за один час — от сигарет и табака, сообщили на портале «Госуслуги».

За сутки до сдачи крови запрещено употреблять жирную, острую, жареную и копченую пищу, колбасные изделия, мясные, молочные и рыбные продукты, яйца и масло, шоколад, свеклу, бананы, авокадо, орехи и финики.

Можно пить сладкий чай с вареньем, компоты, соки, минеральную воду и морсы. Употреблять следует хлеб, сушки, сухари, отварные макароны и крупы, овощи и фрукты.

В день предполагаемой сдачи крови осуществляется бесплатное медобследование, включая прием врача-трансфузиолога. После успешной сдачи крови нужно отдохнуть 10-15 минут. В случает недомогания следует обратиться к медперсоналу. Узнать, где сдать кровь, можно на сайте Национального медицинского исследовательского центра гематологии.

Нужно помнить, что донорство крови — это не заработок. Это добровольная и безвозмездная помощь другим людям.

РИА «Новости»

Какой крови чаще всего не хватает

Потребность в биоматериале определяется не статистическим распределением групп крови в популяции, а состоянием конкретного больного, рассказал «360» заведующий отделением трансфузиологии Алексей Купряшов.

«Если вдруг много больных, много тяжелых больных с частыми группами крови, то частых групп крови будет не хватать. Поэтому вот так вот сказать, что „давайте все только четвертую отрицательную, как самую редкую“... Да может быть, она никому не потребуется, потому что больных тоже будет мало, ведь больные тоже подвержены тому же статистическому распределению», — рассказал врач.

Поэтому требуется кровь любой группы. В данном случае между донором и станциями переливания крови должно быть четкое взаимодействие.

Мы достаточно активно прибегаем к работе так называемого донорского светофора, который показывает, какой группы достаточно, какой группы не хватает. Алексей Купряшов Заведующий отделением трансфузиологии

РИА «Новости»

Купряшов назвал самой востребованной первую отрицательную группу крови.

«Наверное, действительно, мы не откажемся от заготовки первой отрицательной именно потому, что в случае необходимости она будет страховать все остальные. <…> Ее можно перелить в положительную, положительную в отрицательную нельзя», — заключил специалист.

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