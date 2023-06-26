Эксклюзив 26 июня 2023, 13:46 «Главное — не паниковать». Россиянам объяснили, как правильно реагировать на негативные новости Психолог Царева посоветовала не погружаться в негативные новости и заниматься делами Freepik

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Человеку, прочитавшему негативную новость, нужно не погружаться в эту информацию, а отвлечься на повседневные дела. Такой совет дала в комментарии «360» психолог Елена Царева.

«Самое главное — это не паниковать. Вот вы услышали, прочитали новость, или вам кто-то ее сказал. Что вам нужно делать? Не погружаться полностью в эту новость, особенно если она вас пугает», — рекомендовала специалист.

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По словам Царевой, не стоит перечитывать все новости и смотреть видео, касающиеся негативного инфоповода. Когда сообщение только появилось, не факт, что оно достоверно, обратила внимание психолог.

«Вы прочитали новость, она вас напугала. Если вы полностью в это погрузитесь, начнете смотреть все ролики, читать все новости, у вас начнется паническая атака. И вы уже с этим не сможете самостоятельно справиться — это будет очень сложно выходить из этого состояния. Вы какое-то время будете в таком тяжелом эмоциональном состоянии», — предупредила собеседница «360».

Как реагировать правильно?

Специалист посоветовала для начала попытаться найти опровержение негативной новости. Если подтверждений, что информация недостоверная, пока не появилось, нужно переключиться на свои дела.

«Очень хорошо помогают дела по дому — помойте посуду, уберитесь дома, отвлекитесь, сходите позанимайтесь спортом — то, что выплескивает энергию. То есть, вам нужно как-то поднять уровень позитивной энергии, и это именно через физическую нагрузку делается», — пояснила Царева.

Когда человек узнает, что новость разрешилась в положительную сторону, у него наступает облегчение, отметила психолог. Однако если он слишком сильно погружался в эту информацию и оказался в состоянии панической атаки, произойдет эмоциональный всплеск с плохого на хорошее, сообщила специалист. Такой скачок может очень сильно ударить по здоровью, предупредила собеседница «360».

«Если вам удалось все-таки не погружаться полностью в эту новость, вы как-то прочитали, справились, пошли позанимались своими делами и потом уже узнали, что все разрешилось хорошо, вам будет гораздо легче и гораздо спокойнее. Вы приучите себя воспринимать негативные новости, не реагируя на них сразу паническим образом», — резюмировала психолог.