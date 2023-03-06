Эксклюзив 06 марта 2023, 14:07 Герменевтический затык. Почему мы всегда высмеиваем себя и превозносим Запад Публицист Миронова: россиянам внушают, что самые смешные и нелепые в этом мире именно мы РИА «Новости»

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Украину возглавляет актер, а мэр Киева — на самом деле боксер. Президент США спотыкается на трапах и здоровается с пустотой во время выступлений. В Польше правят католики, запретившие аборты. Тем не менее многие россияне считают неправильным смеяться над 80-летним Джо Байденом, называют Украину мудрым государством, а поляков — частью прогрессивного мира. Публицист Анастасия Миронова в колонке для «360» задается вопросом: почему в России все принижают себя даже там, где не надо?

Далее — прямая речь.

Представьте, что у нас президент везде заваливается, спикер парламента от старости заговаривается. Или что власть — в руках актера, а мэр столицы — боксер, и все вместе косовороток ходят в вышиванках. А, может, легко вообразить, что президентом и премьером в России стали братья Электроники?

Кажется, россияне — слишком самокритичная нация. Мы смеемся над собой и считаем себя отсталыми даже там, где не надо. Между тем в некоторых прогрессивных странах дела обстоят куда смешнее наших.

Небожители

Супруга президента США Джо Байдена комментирует идею тестировать ее мужа на предмет состоятельности когнитивных функций и критического мышления. Проще говоря, господина Байдена и других старичков американской демократии предложили проверять в обязательном порядке на деменцию. Жена возмущена. Это, говорит, ущемление прав. Хотя ее вторая половина регулярно куда-то заваливается, путается.

Но у него рейтинг, по последним данным, 40%. Это, конечно, не гигантская поддержка. Тем не менее почти половину американцев устраивает, что у них президент то и дело падает на трапе самолета.

Вроде бы серьезная нация. Мы привыкли, чего уж греха таить, равняться на них. Поэтому даже самые экзальтированные патриоты долго не смеялись над Байденом, хотя ТВ сразу стало показывать все его проколы.

В нашей стране значительная часть населения пережила волну обоготворения американцев. Даже когда в 90-е Михаил Задорнов в том же телевизоре хохотал над ними «Ну, тупые!», большинство жителей России тайно считали американцев сверхлюдьми, а английский, на котором они говорят, самым престижным языком.

РИА «Новости»

Полвека на манеже

Оттого нам теперь сложно посмотреть на них и на их страну беспристрастным взглядом. Но просто представьте, что это не у них Байден, а у нас Путин то и дело заваливается: на трапе, на сцене, на трибуне. Шел-шел и упал. Или прочитал текст с суфлера вместе со служебными пометками. Или стал бы протягивать руку для рукопожатия в пустоту. Вышел на сцену: тык-мык, туда повернулся, сюда — не может понять, где люди.

Интересно было бы, да? А там — ничего.

Одели его в хороший костюм, ботинки у него элегантные. Человек в федеральной политике 50 лет! Дольше, чем в некоторых странах средняя продолжительность жизни. И еще не надоел? У нас над Жириновским покойным, над Зюгановым шутили: вечные кандидаты.

А тут человек полвека на арене, он уже, прямо скажем, еле ходит. Но даже у нас нет-нет, да устыдит кто-нибудь смеющихся над Байденом. Но вы только представьте, что в России такой президент, который, как избрался при раннем Брежневе в Верховный совет, так и не уходит из политики.

При этом вообразите, что спикером парламента трудится вообще тетенька 82 лет. Подкрашенная, подтянутая везде, где можно. Путает имена, фамилии, страны, «Вы только посмотрите, как окружена Венгрия!».

Давайте говорить честно: Нэнси Пелоси еле шевелит языком. А слушают ее кто из восхищения перед Штатами, кто — из страха. И потому что у нее презентабельная стрижка, хороший макияж, костюм, опят же, отличный. Однако за всем этим — бабушка, которая сидит в парламенте с 1987 года, у которой отец сидел в конгрессе США, был мэром Балтимора. Потом мэром стал его сын, брат Пелоси. А Пелоси пошла по стопам отца и на долгие 34 года прописалась в конгрессе. Ее, кстати, лишь в январе сменил на посту спикера другой депутат.

Ходят сами, что еще надо?

Посмотришь на них и думаешь: ну, наши хотя бы сами говорят, никуда не заваливаются, не путают страны и имена своих «европейских партнеров». Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко — 72 года. Молодая женщина по американским меркам.

Когда Пелоси было столько же, считалось, что она еще не достигла пика своей политической карьеры. При этом наша Валентина Ивановна быстро говорит и сама ходит!

РИА «Новости»

Помните, когда у нас был Хрущев с кукурузой или Брежнев после инсульта, на кухнях шептались: а вот у них красавец Кеннеди, а посмотрите на блистательного Рейгана! Теперь у них не всегда прямоходящий Байден, потомственная и бессменная депутат Пелоси. Все обернулось наоборот, но мы не заметили.

Над Брежневым целым миром смеялись. Граффити Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» о поцелуе Брежнева с Хонеккером теперь висит в немецком музее. Но картин а-ля «Человек, выведи меня отсюда» о Джо Байдене современные художники почему-то не пишут, хотя от Брежнева он отличается лишь тем, что еще старше, не был ранен на фронте и не переплывал 40 раз под шквальным огнем Новороссийскую бухту.

Президент из «Уральских пельменей»

А представьте, что у нас президентом был бы не дедушка, который сегодня вновь упал на трапе,, а актер. И не какой-нибудь комик вроде Максима Галкина* который, пусть и смешной, но хотя бы с хорошим образованием.

Вообразите, что у нас бы выбрали президентом фронтмена… «Уральских пельменей». При этом у него бы родители жили в другой стране, а сам бы он все время напоминал, что тоже имеет право на паспорт другого государства, и обращался бы к нему за защитой.

Владимир Зеленский с супругой Еленой в собственном штабе в конгрессно-выставочном центре «Парковый» во время объявления первых итогов голосования второго тура выборов президента Украины, 2019 год / РИА «Новости»

Ну, допустим, был бы у нас президент, скажем, немец или румын. И чуть что, взывал бы к Берлину или Бухаресту. В то же время ходил бы в… вышиванке, перепутав ее с косовороткой. Как Владимир Зеленский перепутал, нарядившись в русскую рубаху.

То-то бы у нас было впечатлений? А украинцам нормально, терпят.

Хотя всем же понятно: на Украине веками жили преимущественно униаты, ворот рубахи прямой, потому что крестов не носили массово, ежедневно на молитве кресты не целовали. У русских ворот косой, потому что он нужен, чтобы на молитве доставать крест, при этом вырезан сбоку, чтобы крест не торчал и не выпадал из-за пазухи. Вот бы у нас был президент, который бы вышел и сказал: «Да я вообще не разбираюсь в этих ваших рубахах, я немец!»

«Бешеная пчелка» от президента

К нему до ансамбля мэром Москвы выбрали бы боксера. Да не абы кого из российской плеяды, а, допустим, Костю Цзю из Австралии, который создал бы в России партию «Нокаут», сказал бы, что у него нет австралийского паспорта, и все бы поверили ему на слово. Вместо самой большой в мире кольцевой линии метро он спустя годы своей мэрской работы открыл бы … мост, который треснул на следующий день! А когда бы его спросили: «Ээээ, Костя, что такое?», он бы сплясал в косоворотке, помахал кулаками и напомнил, что его партия называет «Нокаут».

То-то бы у нас все удивились!

Особенно было бы интересно на все это смотреть после президента — кондитерского магната. Сколько у нас было хохмы в России по поводу предприимчивых дельцов, придумавших водку «Путинка». Но представьте, что вся страна была бы завалена конфетами, которые делают на фабриках Путина. И телевизор с утра до вечера рекламировал бы нам конфеты «от Путина». Вот он на саммите сидит, а вот уже его конфеты «Бешеная пчелка» призывают покупать. Которые Путин бы в свободное от международных встреч время выпускал на своих заводиках.

При нем бы, кстати, министр здравоохранения была бы урожденная американка. Все это со стороны смотрится обыденно. Но примерьте такие сценарии на нашу страну.

Братья Электроники и «мохеры»

Или поляки? Вы можете представить, что у нас, допустим, президент и премьер — братья Электроники? Ну натурально близнецы Торсуевы бы выросли, пошли в политику и стали президентом и премьером одновременно. Между прочим так произошло в Польше, где Лех и Ярослав Качиньский пришли к власти.

В детстве они снимались в кино, в частности в суперпопулярном детском фильме «О тех, что украли Луну». Мой первый муж был поляк, польский я учила еще на филфаке и к моменту замужества хорошо его знала. Как раз во времена дуумвирата Качиньских часто бывала в Польше у родителей мужа и просто так.

Помню, двух первых лиц страны поляки называли по имени героев фильма — Яцек и Плацек. «Ооо, наш Плацек-то в Америке торги на бирже открыл». «Да то не Плацек, он же Яцка играл».

Были при этом Качиньские очень религиозные. Да и сейчас живой Ярослав Качиньский — набожный человек, глава правящей (!!!) ультраконсервативной партии «Право и справедливость».

Когда мы смотрим на новости из Польши, которая все время к чему-то взывает и требует прогрессивной демократии, неплохо бы помнить, что у власти в этой стране долго находится католическая партия, которая запретила аборты даже при угрозе гибели матери. И глава которой в свою бытность премьер-министром мог начать отчетное выступление словами «Спасибо Богу и нашим общим молитвам, бюджет нынче сошелся».

Ярослав и Лех Качиньские / Кинопоиск

Самым популярным радио у нас было бы «Радио Мария», на котором постоянно крутили бы инструкции, что в случае пропажи ребенка сначала надо пойти в храм и поставить свечку (именно так происходит в Польше).

Правящую партию PiS польская оппозиция называет властью мохеровых беретов: ее выбирают всегда старушки. И это как бы нормально. Когда у нас власть фотографируется с женщинами в норковых шапках-формовках, мы кричим, что все пропало! В «Википедии» есть статья «Мохеры» — про это.

Но если вы наберете в польском интернете «Mocherowy berety Kaczyński», не будет ни одного фото Качиньского с ядерным электоратом и ни одной фотожабы. Наберите в поиске по рунету «Путин с бабульками» и потом подумайте, почему мы считаем, что живем в логове запретов, тогда как поляки якобы — в демократическом раю.

Ярослав Качиньский / РИА «Новости»

А у них геев линчуют!

Мы вообще не отдаем себе отчета в том, насколько, на самом деле, во многом ушли вперед от стран, которые открыто объявляют нас ультраконсервативными. Россия, например, отменила уголовную ответственность за мужеложество на 10 лет раньше, чем 13 штатов США. А в Миссури так вообще декриминализировали гей-отношения лишь в 2006 году.

Более того, хотя федеральный закон от 2003 года признает антиконституционными законы о преследовании ЛГБТ, в ряде штатов они сохранились и действуют, хотя по ним никого не сажают. Но еще в 2002–2003 годах, когда у нас уже Борис Моисеев отпелся, в Штатах наказывали за оральный и анальный секс вообще! Слышите? В девяти штатах еще в начале 2000-х предусматривалось наказание за супружеский оральный секс. Прямо в «Википедии» об этом написано.

И ничего, мы привыкли, что у нас страна мракобесов, а там — ангелы равенства и демократии. Хотя к нам в постель со времен того же Брежнева никто не лез.

Тут как с расизмом. Помните давнее «А у них негров линчуют?» Как смешно было, как смешно. А в реальности же правда: к нам африканцы учиться ехали, когда в Штатах их еще в автобусах сзади сажали. Но звери оказались мы!

Студенты Российского университета дружбы народов / РИА «Новости»

Высокий уровень самокритики

У нас вообще проблемы с самовосприятием. Какой-то герменевтический затык. Или национальная ущербная черта высмеивать себя с головы до ног. Ничем другим, кроме как изъяном национального характера, нельзя объяснить этот наш смех над Брежневым и осуждение тех, кто смеется над Байденом.

Анекдоты про шамкавшего Брежнева в нашей стране рассказывали якобы либералы и прогрессисты, а Байдена высмеивают скрепные посконники. Психолог в женской консультации, отговаривающий от абортов, — это ужас, ужас, ужас, а Польша, где их полностью запретили, или США, которые легализовали аборты только в 2022 году, — светлые страны, куда едут за свободой эмигранты.

В России лишь единицы процентов граждан ходят в церковь, и страну вдруг объявили средоточием религиозного дурмана.

Участники акции протеста против ужесточения законодательства об абортах в Польше / РИА «Новости»

В Польше правит католическая партия — и отлично. В США около 40% населения не реже раза в неделю ходят в церковь и стараются ежедневно молиться дома, в школах идут уроки по Священному писанию, но туда бегут спасаться от наших школьных занятий по духовной этике.

На Украине президент — актер, мэр столицы — боксер. При этом многими нашими согражданами украинцы считаются мудрым демократическим народом. А поляки вовсе стали восприниматься как часть прогрессивного западного мира. Хотя эти люди, с шутками «О, гляди, Яцек и Плацек! Прикольно будут вместе смотреться», выбрали во власть близнецов, запретивших аборты.

Откуда пошло это поверье, будто у нас все через энное место, курам на смех и все ненормально? Как видите, есть страны, где дела порой обстоят куда как смешнее, но нам неизменно внушают, что самые смешные и нелепые в этом мире именно мы.

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