Общество 19 июля 2023, 14:30 Германию раскритиковали за разделение блокадников Ленинграда по национальности Захарова назвала возрождением нацизма в Германии национальную сегрегацию блокадников РИА «Новости»

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Свойственные нацизму идеи превосходства и исключительности пустили глубокие корни в странах Запада и продолжают влиять на его политику. Одним из таких признаков стало решение властей Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда — тем, кто может подтвердить свое еврейское происхождение. На указание России, что подобная практика является дискриминацией по национальному признаку, власти европейской страны не реагируют уже два года. Об этом в своей статье для «Российской газеты» написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что во время страшных событий ленинградцы не обращали внимания на национальности. Жители города держали оборону плечом к плечу, выживали и умирали вместе. Так же, как и весь Советский Союз и современная Россия не делили Победу над фашизмом и массовое уничтожение людей по признаку принадлежности в той или иной национальности.

Почти через 80 лет официальный Берлин решил, что кто-то из очень немногих оставшихся в живых ветеранов, свидетелей тех страшных событий, более достоин, чем другие, потому что в его жилах течет кровь с иными генетическими характеристиками. Ничего не напоминает? Это и есть та самая питательная среда реинкарнации нацизма и фашизма. Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат добавила, что Германия одной рукой выплачивает деньги пострадавшим от действий фашистов, другой — подкармливает ветеранов вермахта и коллаборантов. В качестве примера она привела приговоренного к пожизненному сроку бывшего офицера СС Хайнца Барта, причастного к резне во французском Орадуре. С 1990 года он получает пенсию за потерю ноги во время войны.

Также выплаты получают коллаборанты, сотрудничавшие с оккупационными властями в разных европейских странах. Это те люди, которые выдавали партизан и евреев на мученическую смерть от рук полицаев. При этом пережившие блокаду ленинградцы помощи от Германии не получили.

Захарова подчеркнула, что на фоне таких событий особенно странно слышать заявление посла Израиля на Украине Михаила Бродского, который выступил в поддержку нацистского киевского режима и назвал героями Бандеру и Шухевича. При этом израильский дипломат потребовал не учить его, как сохранять память о холокосте.

Холокост — это преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп. Именно так это зафиксировано в важнейших международных документах. Мария Захарова

Официальный представитель МИД процитировала резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, ЮНЕСКО, декларацию ОБСЕ. Везде говорится, что истреблению подверглись не только евреи, но несчетное число представителей других национальностей. Но современный Запад на эти документы уже не смотрит, поэтому и не видит сегрегацию и ксенофобию, которая расцвела на Украине.

«Теперь о том, что же это были за „несчетное число представителей других меньшинств“. Ничего не надо выдумывать или додумывать. Все есть в документах Нюрнбергского трибунала. Рассмотрим только одну группу — славяне», — предложила Захарова.

Она напомнила, что фашистская Германия вместе с «окончательным решением еврейского вопроса» намеревалась переселить славян за Урал, чтобы они работали без оказания медицинской помощи и получения только начальных признаков образования. Нацисты планировали использовать население в качестве рабов.

Захарова привела слова советского писателя Даниила Гранина, который назвал ненависть тупиковым чувством и призвал научиться прощать, но при этом помнить о страшных событиях, которые завершились торжеством справедливости и правды. Но заплатить за это пришлось жизнями миллионов.

Представитель МИД подчеркнула, что помнить о холокосте важно не только в связи с массовыми убийствами, а потому что в принципе нельзя дискриминировать людей по национальному признаку.

«Холокост — это не одна дата в году. Это наш общий культурный код, призванный напоминать об опасности расчеловечивания», — подчеркнула она.

Представитель МИД добавила, что уроки прошлого человечество усвоило плохо, если разделение по национальному признаку происходит до сих пор, а потомки стали адвокатами убийц своих предков.