15 сентября 2023, 16:57
Генпрокурор России Краснов открыл заседание Координационного совета глав ведомств стран СНГ
Генпрокурор Краснов выступил на заседании Координационного совета ведомств СНГ
Координационный совет генеральных прокуроров стран СНГ стал уникальной площадкой по обмену идеями и эффективному взаимодействию в противодействии государств новым угрозам и вызовам. С таким заявлением на открытии заседания выступил председатель совета и генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Краснов подчеркнул, что по итогам прошлых встреч руководители ведомств продемонстрировали нацеленность на укрепление дружеских отношений, взаимное уважение и стремление к объединению межгосударственных усилий в построении мирного, безопасного будущего.
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В своем выступлении генпрокурор рассказал о вкладе российского ведомства в защиту государственной собственности, которую включили в число ключевых приоритетов Стратегии национальной безопасности.
Краснов отметил, что сотрудникам ведомства расширили полномочия, чтобы они в досудебном порядке добивались от должностных лиц устранения нарушений.
«За полтора года внесено свыше 70 тысяч соответствующих актов. Их рассмотрение обеспечивает восстановление прав государства на владение, пользование и распоряжение имуществом. В результате увеличиваются доходы бюджетов всех уровней как следствие возможности выполнения социальных обязательств», — заявил он.
Глава надзорного ведомства добавил, что благодаря принятым решениям более двух тысяч объектов государственной недвижимости вернулись в оборот.
Через суды прокуроры выступают в защиту публичной собственности. В частности, им передали право вступать в дела о банкротстве, подавать иски о признании недействительными сделок, совершенных в нарушение принятых специальных экономических мер, а также добиваться возмещения ущерба при нарушении выполнения гособоронзаказа.
Надзорное ведомство добилось возврата из незаконного владения акций целого ряда предприятий, приобретенных в том числе через западные офшорные структуры, отметил генеральный прокурор России.
«Еще одним эффективным механизмом защиты государственной собственности является реализация прокурорами полномочий по контролю за расходами чиновников», — подчеркнул Игорь Краснов.
Генпрокурор добавил, что в этом году российские прокуроры получили практическое пособие для помощи по взысканию государственной собственности из незаконного владения. Он подчеркнул, что готов поделиться с коллегами всеми наработками в этой области.
Всего в ходе заседания координационного совета участники рассмотрели 16 вопросов и заслушали доклады участников. Речь шла о защите конституционных прав граждан в уголовном процессе, мерах по обеспечению прав несовершеннолетних, противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и других важных сферах работы.
По итогам заседания генерального прокурора России переизбрали на пост председателя координационного совета на 2024 год. Следующая встреча пройдет в Армении.
Генпрокуратура РФ
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