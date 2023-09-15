Общество 15 сентября 2023, 16:57 Генпрокурор России Краснов открыл заседание Координационного совета глав ведомств стран СНГ Генпрокурор Краснов выступил на заседании Координационного совета ведомств СНГ

Читать 360tv в

Координационный совет генеральных прокуроров стран СНГ стал уникальной площадкой по обмену идеями и эффективному взаимодействию в противодействии государств новым угрозам и вызовам. С таким заявлением на открытии заседания выступил председатель совета и генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Краснов подчеркнул, что по итогам прошлых встреч руководители ведомств продемонстрировали нацеленность на укрепление дружеских отношений, взаимное уважение и стремление к объединению межгосударственных усилий в построении мирного, безопасного будущего.

Реклама

В своем выступлении генпрокурор рассказал о вкладе российского ведомства в защиту государственной собственности, которую включили в число ключевых приоритетов Стратегии национальной безопасности.

Краснов отметил, что сотрудникам ведомства расширили полномочия, чтобы они в досудебном порядке добивались от должностных лиц устранения нарушений.

«За полтора года внесено свыше 70 тысяч соответствующих актов. Их рассмотрение обеспечивает восстановление прав государства на владение, пользование и распоряжение имуществом. В результате увеличиваются доходы бюджетов всех уровней как следствие возможности выполнения социальных обязательств», — заявил он.

Глава надзорного ведомства добавил, что благодаря принятым решениям более двух тысяч объектов государственной недвижимости вернулись в оборот.

Через суды прокуроры выступают в защиту публичной собственности. В частности, им передали право вступать в дела о банкротстве, подавать иски о признании недействительными сделок, совершенных в нарушение принятых специальных экономических мер, а также добиваться возмещения ущерба при нарушении выполнения гособоронзаказа.

Надзорное ведомство добилось возврата из незаконного владения акций целого ряда предприятий, приобретенных в том числе через западные офшорные структуры, отметил генеральный прокурор России.

«Еще одним эффективным механизмом защиты государственной собственности является реализация прокурорами полномочий по контролю за расходами чиновников», — подчеркнул Игорь Краснов.

Генпрокурор добавил, что в этом году российские прокуроры получили практическое пособие для помощи по взысканию государственной собственности из незаконного владения. Он подчеркнул, что готов поделиться с коллегами всеми наработками в этой области.

Всего в ходе заседания координационного совета участники рассмотрели 16 вопросов и заслушали доклады участников. Речь шла о защите конституционных прав граждан в уголовном процессе, мерах по обеспечению прав несовершеннолетних, противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и других важных сферах работы.

По итогам заседания генерального прокурора России переизбрали на пост председателя координационного совета на 2024 год. Следующая встреча пройдет в Армении.