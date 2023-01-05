Общество 05 января 2023, 11:24 🏂 Где в Подмосковье кататься в праздники. Топ лучших горнолыжных курортов Самые популярные горнолыжные курорты Подмосковья Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Новогодние праздники — лучшее время для отдыха всей семьей на свежем воздухе. Найти занятие и для взрослых, и для детей можно на горнолыжных курортах Подмосковья, многие из которых славятся своими трассами. «360» собрал топ самых популярных мест среди лыжников и сноубордистов.

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Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Старейшим горнолыжным курортом Подмосковья считается клуб Леонида Тягачева. Там есть девять трасс общей протяженностью 3689 метров: две зеленые, две синие, три красные, две черные. Все они подходят для катания как в дневное, так и в ночное время, так как хорошо освещаются. Также для гостей курорта работают восемь канатных дорог.

Взрослые, которые чувствуют себя на горе не очень уверенно, смогут взять индивидуальные уроки. Для детей проходят групповые занятия. Работают прокат, кафе и гостиница.

Если же в компании оказались те, кого не привлекают ни лыжи, ни сноуборд, в клубе Леонида Тягачева есть трасса для беговых лыж, каток и горка для катания на «ватрушках».

«Волен»

Спортивный парк «Волен» славится разнообразием спусков. Их там 15 общей протяженностью более пяти тысяч метров. Здесь будет комфортно как новичкам, так и лыжникам и сноубордистам с опытом.

В парке есть трассы для бордер-кросса (спортивная дисциплина сноуборда) и тюбинга.

В «Волене» — 11 подъемников буксировочного и безопорного типа. Для детей предусмотрели отдельные канатные дороги. На территории горнолыжного курорта открыты гостиница, бассейн, баня, кафе и рестораны.

«Сорочаны»

Славится среди любителей зимних видов спорта и курорт «Сорочаны» с 10 трассами разной сложности. Для тех, кто только учится кататься, работает специальная трасса. А для любителей покататься на «ватрушках» есть склон для тюбинга.

В «Сорочанах» двухместные и четырехместные кресельные канатные дороги и три бугельных подъемника. Для сноутюбинга предусмотрели два беби-лифта. В парке можно взять оборудование на прокат или отремонтировать свое, поужинать в кафе или остановиться в местной гостинице.

«Степаново»

На не менее популярном горнолыжном курорте «Степаново» есть шесть трасс разного уровня сложности. Две из них — зеленые, а четыре — красные. Новички смогут освоить их в компании опытных инструкторов.

На курорте можно взять необходимое оборудование в прокат, а также зайти в кафе, бистро или остановиться в местной гостинице.

«Лисья гора»

Горнолыжный курорт «Лисья гора» — это сноупарк европейского уровня в семи километрах от МКАД. Для отдыхающих оборудовали пять склонов. Среди них — два учебных, один для новичков и два для профессионалов.

Там же есть склон для тюбинга, длина которого — 120 метров. Так что детям наверняка понравится такой скоростной спуск. Везде работают подъемники, есть прокат и инструкторы. Согреться гостей приглашают в кафе.

«Яхрома»

В парке «Яхрома» четыре горнолыжных склона. Каждый оборудован трассами разной сложности протяженностью от 250 до 650 метров. На территории курорта есть как беби-лифты, так и буксировочные подъемники.

Для тех, кто приехал за компанию и не очень любит лыжи и катание на сноуборде, тоже найдется занятие. В парке также есть каток, трасса для тюбинга и даже тобоган. Последний — совершенно новый для России вид развлечений. Рельсовую трассу с виражами и поворотами еще называют «Сумасшедший тобоган».

Те, кому одного дня на каталке мало, могут остановиться в местной гостинице или коттеджном поселке, а также поужинать в кафе или ресторанах.