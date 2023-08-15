Общество 15 августа 2023, 17:38 Где нельзя строить АЗС. Спасатель объяснил требования о пожарных разрывах и санзоне Спасатель Дударев после ЧП в Махачкале объяснил требования к строительству АЗС РИА «Новости»

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У каждого опасного объекта, в частности АЗС, должна быть своя охранная, санитарная зона. Ее наличие исключает строительство рядом определенных производств и жилых домов, рассказал в беседе с «360» член общественной организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев, комментируя последствия взрыва на заправке в Махачкале.

«Также есть требования к пожарным разрывам, которые, скорее всего, не соблюдались. Но самое основное здесь — соблюдение техники безопасности, речь о проведении газосварочных работ, работ по резке металла болгаркой», — обратил внимание собеседник «360».

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По словам Дударева, опасные ситуации сейчас возникают очень часто из-за несоблюдения техники безопасности. Те, кто проводит подобные работы, реже и реже выполняют необходимые требования.

Дударев также напомнил, что в настоящее время проверки малого и среднего бизнеса запрещены. При том что, скорее всего, в случае с собственниками пострадавших объектов в Дагестане речь идет как раз о МСП.

«Видимо, никаких жалоб раньше не было со стороны владельцев расположенных рядом зданий», — предположил он, отвечая на вопрос, можно ли было предотвратить произошедшее благодаря проверочным мероприятиям.

Специалист выразил уверенность, что в обстоятельствах и причинах случившегося разберутся сотрудники Следственного комитета.

«Важно учитывать, что при любом строительстве получается разрешение на строительство, создается проектная документация, в рамках этих документов все установленные требования должны соблюдаться», — добавил собеседник «360».

В заключение Дударев выразил соболезнования народу Дагестана от всего «Братства спасателей».

«Это большая трагедия. Она должна заставить еще раз задуматься о безопасном поведении и бережном отношении к жизни людей», — заключил эксперт.

По последним данным, в результате взрыва и пожара в Махачкале погибли 35 человек. В больницах находятся 65 пострадавших, 11 из них — в тяжелом состоянии. Вторник, 15 августа, объявили в республике днем траура.

ЧП произошло накануне вечером, около 22:00. Возгорание сначала вспыхнуло в здании автосервиса, после пламя перебросилось на АЗС — такие данные приводили в МЧС.

Брат арендатора АЗС в беседе с «360» заявил, что рядом с боксами техобслуживания машин, где, по его словам, изначально произошло возгорание, находился склад селитры.