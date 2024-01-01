Эксклюзив 01 января 2024, 14:00 Японию начало трясти. Жителей пугают напоминаниями о катастрофе с ядом «Фукусимы» Жителей прибрежных районов Японии призвали к осторожности, напомнив о «Фукусиме» РИА «Новости»

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Серия мощных землетрясений произошла в центральной части Японии 1 января. После по всему западному побережью страны объявили угрозу цунами. В ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, сильные подземные толчки могут повториться. Местное телевидение уже напомнило жителям о последствиях катастрофы 2011 года, призвав к осторожности.

Информация о землетрясениях в Японии появилась в начале 11:00 по московскому времени 1 января. Подземные толчки ощутили даже в Токио.

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Жителей прибрежных районов при этом призвали немедленно предпринимать меры, а именно — покинуть опасные зоны либо забраться на крыши зданий. Диктор местного общественного телевидения в прямом эфире даже призвал вспомнить землетрясение и цунами 2011 года и немедленно спасаться, отметил ТАСС.

Сейчас речи о повторении того разрушительного сценария не идет, однако «360» решил вспомнить о том, что произошло в Японии почти 13 лет назад.

Koichiri Tezuka / Global Look Press

Самое сильное из когда-либо зафиксированных землетрясений произошло 11 марта 2011 года у северо-восточного побережья Японии. Его магнитуда составила 9,0. Оно вызвало огромное цунами, после чего произошло расплавление трех ядерных реакторов на АЭС «Фукусима».

Трагедия привела к гибели около 20 тысяч человек, а более 160 тысяч жителей были вынуждены бросить свои дома из-за выбросов радиации в регионе.

Правительство потратило около 300 миллиардов долларов на восстановление территорий, но районы вокруг АЭС «Фукусима» остаются закрытыми, опасения по поводу уровня радиации сохраняются. На вывод из эксплуатации поврежденной АЭС уйдут десятилетия и миллиарды долларов.

По информации Reuters, каждый день порядка пяти тысяч рабочих проходят на территорию станции, чтобы ее расчистить. В реакторах все еще находится около 880 тонн расплавленного топливного мусора.

Ядерная катастрофа продолжается

Большинство ученых сходятся в том, что экология продолжает страдать от последствий катастрофы на АЭС. Если здания после землетрясений и цунами можно отремонтировать, то сказать, когда закончится ядерная катастрофа, невозможно.

Шон Берни, старший ядерный специалист Greenpeace Германии, заявил Al Jazeera, что уровни радиации во многих частях бывших зон отчуждения остаются слишком высокими.

«Пока у вас такой уровень загрязнения в неконтролируемой среде — лесах, холмах, берегах рек, сельскохозяйственных угодьях, — вы не можете сказать, что ситуация находится под контролем с радиологической точки зрения», — подчеркнул он.

Экологический эксперт Сергей Грибалев в разговоре с «360» также подметил, что в новостях по сей день появляются сообщения об очередной утечке с тех территорий. Кроме того, в Японии были резервуары, которые заполняли радиоактивной водой. Сейчас они переполнены, и эту радиоактивную воду вновь начнут сбрасывать в Мировой океан.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«В океан попало огромное количество радиоактивной воды, что привело к его невозвратной мутации. Это повлияло на биоту, жизнедеятельность организмов и общий фон в Мировом океане», — заявил собеседник «360».

Он также отметил, что правительство Японии все данные тщательно скрывает. О настоящем состоянии окружающей среды, как и о последствиях, остается только догадываться. А они могут быть самыми страшными, поскольку именно радиация ведет к необратимым мутациям.

Физик-атомщик, доктор технических наук и профессор Владимир Кузнецов рассказал, что рыба, недавно выловленная на акватории, примыкающей к самой «Фукусиме», оказалась радиоактивной. Утечки и радиоактивный эффект продолжаются.

Впрочем, страдает не только Мировой океан, но и просто окружающая среда. Территория станции и все, что находится неподалеку от нее, остается зараженным.

По словам Кузнецова, процесс ликвидации последствий в Японии идет очень вяло.

Пересмотр атомных станций

У катастрофы было еще одно последствие — изменение отношения к АЭС. Грибалев отметил, что в первую очередь поменялся подход с точки зрения безопасности. Размещение и строительство атомных станций в сейсмозонах теперь стоит под большим вопросом. А часть стран вообще решила отказаться от такого способа получения энергии.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Профессор Кузнецов отметил, что после «Фукусимы» проявилось два типа стран. Одни, наиболее осторожно относящиеся к атомной энергетике, сейчас закрывают свои старые АЭС и не возобновляют строительство новых энергоблоков. К таким можно отнести Германию. Это страны с экологическим подходом, но ряд стран выбрал путь технологического развития.

По мнению эколога Грибалева, ко второму типу можно отнести Японию и Китай. Они активно проверяют «земной шар на прочность и продолжают глобально загрязнять планету».

Столетие на восстановление

Японцы говорят, что на ликвидацию последствий уйдет около 40 лет. К 2065 году все должно прийти в норму, но большинство экологов и ученых этим данным не верят.

Эксперты в разговоре с «360» дали неутешительные прогнозы по этому поводу.

«Мы уже прошли точку невозврата. Даже если мы сейчас все бросим и начнем вкладываться в улучшение качества окружающей среды, то все равно не сможем этого добиться, учитывая нынешнюю экономику и технологии», — заявил Грибалев.

Если говорить исключительно про «Фукусиму», то ликвидировать последствия может получиться только через 100–200 лет. Возврат к естественному фону никто из ныне живущих не застанет.

А Кузнецов заявил, что чем больше времени проходит, тем хуже становится ситуация. Япония — это территория, где такие явления, как тайфуны, цунами и землетрясения, являются нормой. Каждый раз, когда одно из них будет происходить вблизи зараженных территорий, будут проявляться негативные последствия. Последний раз более 50 резервуаров с радиоактивной водой, хранящихся на станции, сдвинулись после сильного землетрясения 13 февраля.