Общество 10 июня 2023, 00:45 Фонд «Контент» представит новый проект на ПМЭФ-2023

Читать 360tv в

На XXVI Петербургском международном экономическом форуме фонд «Контент» представит свой новый проект — «Академия ПМЭФ». Его основная программа пройдет 14–15 июня.

Направленностью проекта традиционно станет поддержка перспективной молодежи и помощь в приобретении самых востребованных знаний.

Реклама

«Перед нашим проектом стоит амбициозная задача — предоставить талантливому поколению возможность неформального общения с успешными, яркими лидерами России», — отметила директор фонда «Контент» Елена Соколова.

Одними из немногих бонусов проекта для молодых россиян она назвала понимание, как совпасть с запросами времени, и избавление от сомнений и страхов.

«Мы твердо настроены следовать к успеху с каждым из наших молодых участников. И начинаем этот путь в дни самого яркого события лета — Петербургского международного экономического форума», — подчеркнула Соколова.

В основную программу «Академии ПМЭФ» включили выступления ярких и опытных личностей, среди которых — Андрей Курпатов, Алексей Комиссаров, Милош Бикович, Владимир Машков и Андрей Воробьев.

Выступления станут основой документального образовательного проекта «Академии ПМЭФ», который будет доступен на одной из ведущих онлайн-платформ России.

В остальные дни форума молодые таланты посетят стенды регионов и крупных компаний, а также смогут понаблюдать за рабочим графиком государственных деятелей и глав корпораций, готовых поделиться с молодежью своими рецептами успеха.

В проекте примут участие активные молодые студенты, прошедшие через особый двухэтапный конкурсный отбор. Сначала выбор сделали вузы — партнеры проекта, а затем — компании, которые заинтересованы в молодых сотрудниках. Последние отобрали 20 самых перспективных кандидатов, вошедших в первый состав проекта.

Одним из главных событий «Академии ПМЭФ» станет пленарная сессия: «Как тебе такое, Илон Маск?». Свое участие в ней уже подтвердили ведущие спикеры форума, лидеры общественного мнения и участники проекта «ПМЭФ — юниор».

Проект реализует фондом развития экспертно-аналитической деятельности «Контент» при поддержке фонда «Росконгресс» и негосударственного института развития «Иннопрактика».