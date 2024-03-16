Общество 16 марта 2024, 18:40 Финальный этап любительского Кубка по биатлону прошел в Марьине фотограф: Сергей Шинов

Читать 360tv в

Финал любительского Кубка по биатлону «Уралхим Ski Factory Pioner Cup» прошел 16 марта на территории биатлонно-лыжного комплекса «Марьино» в парке имени 850-летия Москвы.

Пятый этап сезона-2023/2024 закрыли эстафетными гонками. Классическая эстафета и сингл-микст очень полюбились аудитории, отметил организатор соревнований Андрей Кочуров.

Реклама

«Уже 10 февраля команда Pioner Cup сообщила о том, что все слоты на пятый, заключительный в этом году этап, закончились. Это значит, что участники испытывают особую теплоту к таким гонкам, как сингл-микст и эстафета. И даже детский старт, который является сопутствующим в данном случае, также закрылся сильно заблаговременно», — подчеркнул он.

фотограф: Сергей Шинов

По традиции соревнования поддержал Московский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие всегда уделяет особое внимание развитию спорта в Юго-Восточном округе столицы, указал пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.

фотограф: Сергей Шинов фотограф: Сергей Шинов фотограф: Сергей Шинов фотограф: Сергей Шинов фотограф: Сергей Шинов фотограф: Сергей Шинов

Он подчеркнул, что зимние виды спорта пользуются большой популярностью у жителей города, объединяя тысячи людей. И это очень ценно.

«Воспитываются спортивные семьи, и для этого есть все условия: прекрасный парк, лыжные трассы, уличные спортивные площадки. Развита структура и на самом предприятии: это стадионы, спортивные залы. Больше трети наших сотрудников регулярно занимаются спортом и побеждают в городских и отраслевых соревнованиях», — добавил он.

Сезон-2023/2024 в цифрах: - 5 этапов (три на территории Москвы) - 3600 участников (800 из них из ЮВАО) - 200 детей-участников из ЮВАО - 10 инклюзивных участников (за все этапы)

Инфраструктура действительно впечатляет. Парк 850-летия Москвы — это более семи километров подготовленных трасс.

«Уже середина марта, лыжня в хорошем состоянии. Еще месяц можно покататься, кайфануть. Выполняй норматив, выступай с лучшими — пожалуйста, в одну линейку выстраивайся с Большуновым и беги. Не надо отправляться на Олимпиаду для этого», — поделился впечатлениями член сборной России по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Ванкувере Михаил Девятьяров.

фотограф: Сергей Шинов фотограф: Сергей Шинов фотограф: Сергей Шинов фотограф: Сергей Шинов фотограф: Сергей Шинов фотограф: Сергей Шинов фотограф: Сергей Шинов

В субботу первыми на старт вышли дети от четырех до 14 лет, лучших определили в лыжных забегах на 500, 1000, 1500 и 2000 метров. Затем в борьбу вступили биатлонисты-любители в сингл-миксте.

Завершали соревновательный день участники классической эстафеты. Каждый из четырех участников преодолел три круга по километру с двумя огневыми рубежами.

На всех этапах спортсмены, занявшие призовые места, получали рейтинговые очки, которые определяли их место в личном зачете, а также место их клуба в командном рейтинге.

Пятый этап позволил спортсменам и командам показать себя, получить очки и занять место в тройке лучших по итогу всех этапов Кубка сезона-2023/2024.