Эксклюзив 15 марта 2023, 19:35 Искоренение традиционного православия станет финальным аккордом Украины Политолог Макеева: без традиционного православия Украина окончательно станет скопищем сект У Киево-Печерской лавры / РИА «Новости»

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Монахи Киево-Печерской лавры после решения чиновников выселить их из обители обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и Раде, попросив не вмешиваться в дела Церкви. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева рассказала «360», во что превратится Украина, если гонения на традиционное православие продолжатся.

Далее — прямая речь.

У Украины никогда не было и до сих пор не появилось собственного позитивного проекта. Украина — это проект «анти-Россия», созданный для того, чтобы наносить вред России, ослаблять ее. Концепция возникла еще в конце XVIII века, оформилась к концу XIX века.

С тех пор по большому счету ничего не изменилось. Это полностью западный проект, что бы там ни говорили свидомые патриоты.

Отрыв народа Украины от канонического православия особенно важен для нынешних сценаристов этого проекта. Для них важно оторвать Украину от России еще и на духовном уровне. Без традиционного православия Украина окончательно станет скопищем сект. Раскольническая православная церковь — очевидная секта.

Сторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) проводят акцию протеста у офиса президента в Киеве против ущемления своих прав, 2021 год / РИА «Новости»

Они уже сейчас проводят повторное крещение, повторное венчание — это полная ересь. Кроме того, на территории бывшей Украины пышным цветом процветают неоязыческие секты, протестантские. Их огромное количество.

Весь этот контактный зоопарк на территории крупного по европейским меркам, но все же небольшого государства — по сравнению с Россией — цветет пышным цветом. Это не может быть случайно.

Эту территорию специально насыщали структурами с конца 1980-х. Многие эти секты имеют своих кураторов и главные отделения на Западе, являясь филиалами западной разведки. Так что искоренение традиционного православия — уже финальный аккорд.

На многих уровнях Украина и так оторвана от России, осталось осуществить этот финальный аккорд. Но не надо отчаиваться. Христианам с древнейших времен не привыкать быть гонимыми.

Те, кто останется верен вере, несмотря на гонения и угрозу жизни, в итоге будут правы. А те, кто проявит слабость или решит в силу конъюнктурных причин перейти в раскольническую церковь, сознательно встали на сторону дьявола. Христу противостоит Антихрист.