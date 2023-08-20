Общество 20 августа 2023, 17:46 Год назад погибла Дарья Дугина. Философ и воин оставил живым свои идеи Публицист Тюренков: Дарья Дугина воплотила ипостаси философа и воина РИА «Новости»

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Год назад на Можайском шоссе недалеко от поселка Большие Вяземы взорвался и сгорел внедорожник, которым управляла российская журналистка, политолог и философ Дарья Дугина. Молодая и смелая девушка стала первым известным общественным деятелем, убитым украинскими террористами на территории России. Она оставила после себя незаживающую рану и свои философские работы. Желание украинских террористов добиться ее забвения успехом не увенчались. Русская идея Дарьи Дугиной продолжает жить вместе с памятью о ней.

Взрыв в августовскую ночь

Журналист и политолог Дарья Дугина провела 20 августа 2022 года на литературно-музыкальном фестивале «Традиция» в подмосковной усадьбе «Захарово». Там выступал ее отец, философ Александр Дугин. Мероприятие вместе с дочерью он покинул еще до его завершения.

Писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале выложил фотографию с «Традиции». Последний прижизненный снимок Дугиной, где она стоит вместе со своим отцом и певицей Машей Макаровой.

T.me/zakharprilepin

«Мы виделись в тот день с Дашей несколько раз. Она была очень красивой. От нее исходило ощущение легкости и полета», — так Прилепин описал 22 августа 2022 года.

Дугин вместе с дочерью вышли с фестиваля и сели в разные машины. Проезжая поселок Большие Вяземы, внедорожник Дарьи Дугиной взорвался и загорелся. Девушка погибла на месте на глазах отца.

«Когда это случилось, мы стояли на сцене и пели с Алексеем Джанго Поддубным „Темную ночь“», — вспомнил Захар Прилепин.

Под днищем автомобиля сдетонировало взрывное устройство, заложенное украинской военной Натальей Вовк, сбежавшей из России после теракта. Собрать бомбу ей помог земляк Богдан Цыганенко.

Единственными, кто пока понес наказание, стали изготовители фальшивых документов для террористки. Пробивавший информацию о Дугиной полицейский находится под арестом. Свою вину он признал. Остальные участники теракта пока на свободе.

«Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней — мало», — написал Прилепин в годовщину смерти Дарьи Дугиной.

Русская идея

Дарья Дугина сочетала в себе ипостаси, которые редко встречаются у молодых женщин, — философа и воина. Об этом в беседе с «360» заявил публицист и руководитель отдела идеологии издания «Царьград» Михаил Тюренков.

Он отметил, что в войнах прошлого и сегодняшней специальной военной операции участвуют множество женщин — в качестве военных, медсестер и связистов. Дарья Дугина непосредственного участия в боевых действиях не принимала, хотя ездила в Мариуполь и на «Азовсталь», но погибла как воин, который боролся за свою идею.

Значительная часть ее жизни была посвящена русской победе и русской идее. В сферу ее научных интересов входила философия политики неоплатоников — идей античного мира. Она понимала, что мысли древних философов в дальнейшем открывались именно в русской идее. Михаил Тюренков публицист

Тюренков обратил внимание, что Дугина, воспитанная глубоко верующей, понимала, что сочетание античной мудрости с православием породило русскую идею, ведущую к идеальной России.

«Именно за эту идеальную Россию, третий Рим, или, говоря православным языком, за идею Катехона — империи, удерживающей весь мир от зла, она и боролась всю свою жизнь. За свою идею она и погибла», — подчеркнул собеседник «360».

Михаил Тюренков признался, что смерть Дарьи стала для него страшным событием. Он не стал предполагать, что переживает сейчас отец девушки, философ Дугин. Но православный человек, по словам публициста, поймет: Дугина вступила в ряды войска Господа, а задача всех живущих в России сегодня — это приблизить русскую победу, о которой она мечтала.

Памяти Дарьи Дугиной

Сообщение о смерти Дарьи Дугиной в прошлом году потрясло не только Россию. В церкви Santuario della Madonna della Misericordia итальянского Римини провели поминальную службу. Объявление о мессе появилось на листовках с портретом убитой журналистики с фразой «Убита антироссийской ненавистью».

Фанаты футбольного сербского клуба «Црвена Звезда» развернули во время матча огромный плакат с надписью «Дарья Дугина — вечная память». Спустя год никто не забыл о погибшей девушке.

Ударом по смыслам и поворотной датой спецоперации назвал убийство Дарьи Дугиной военкор Семен Пегов. В своем Telegram-канале он написал, что это стало столкновением с абсолютным злом.

Агенты украинского государства (УГ) устроили в центре нашей страны теракт, убили девушку, умную, образованную, перспективную, на философском поприще представляющую нашу русскую идею. Враг точно попал в цель. Это был удар по нашим смыслам. Потом уже последовали удары на поле боя, по нашим фронтам. Семен Пегов журналист

О Дарье Дугиной продолжают помнить. Ее имя сохраняют в художественных объектах, как в Екатеринбурге, и муралах, как в Геническе, памятниках, которые планируют установить в Миусском сквере Москвы и на месте гибели девушки в Подмосковье.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил, что одна из улиц столицы региона получила имя Дарьи Дугиной. Она находится рядом с парком, названным в честь первого руководителя ДНР Александра Захарченко, тоже ставшего жертвой украинского теракта.

«Такое увековечение памяти неслучайно. Она для нас тоже герой. Мы ее будем помнить, потомки наши будут ее помнить — она этого достойна», — написал Пушилин.

Общая память не заглушит личного горя. Философ Александр Дугин в своем Telegram-канале оставил только одну личную запись: «Лучше бы 20 августа вообще не существовало».