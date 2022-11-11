Общество 11 ноября 2022, 01:44 Фигура политического компромисса. В России предложили запретить термин «застой» в отношении брежневской эпохи Историк Багдасарян: секретарь ЦК КПСС Брежнев был фигурой политического компромисса

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Генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев умер 40 лет назад — 10 ноября 1982 года. В дальнейшем брежневскую эпоху стали называть периодом застоя. «Коммунисты России» призвали законодательно запретить употребление этого термина в отношении годов правления Брежнева. В перестройку сложилось много критических и даже черных мифов в отношении политика. Но от них стоит отказаться.

Партия «Коммунисты России» направила в Госдуму обращение, в котором попросила ввести законодательный запрет на термин «застой» в отношении исторического периода, когда страной руководил Брежнев. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель партии Сергей Малинкович.

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«Это необъективно и оскорбительно! Необходимо, чтобы был запрет на такие термины и санкция, штраф таким хулителям в 25 тысяч рублей», — заявил он.

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Черные мифы о Брежневе

Леонид Брежнев возглавлял одну из двух сверхдержав. Пост обязывал его считаться и с адресованными должности вызовами, и с системой. Историк и политолог, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры Государственной политики МГУ Вардан Багдасарян в беседе с «360» подчеркнул, что перестроечный период в отношении Брежнева появилось множество критических и даже черных мифов.

Его представляли гротескной фигурой. В значительной степени сложилась как бы такая анекдотическая мифология в отношении Брежнева, и это использовали, как выяснится в последствии, как один из инструментов для развала СССР Вардан Багдасарян историк, политолог.

Слабости у Брежнева, заметил политолог, действительно были. Например, во всем, что касалось получения тех же орденов. Но нельзя забывать, что генсек ЦК КПСС прошел войну и отнюдь не тыловиком. У него были боевые награды, а в 1961 году, еще до того, как возглавить страну, Брежнев получил медаль «Героя социалистического труда». Он также внес определенный вклад в хозяйственную деятельность, в освоение целины.

РИА «Новости»

За всю историю страны не было такой уверенности и представления о стабильном завтра, как в 70-х — начале 80-х годов. И это, обратил внимание Багдасарян, стоит поставить Брежневу в заслугу.

Политика разрядки

В международных отношениях брежневский период охарактеризовала серия договоров, которые можно определить как разрядку, отметил Багдасарян. В том числе удалось уйти от близости ядерной войны.

«Будет потом Афганистан, другие точки напряженности, но если оценивать по периодам в истории, в середине 70-х годов политика разрядки определяла курс международной политики», — напомнил он.

Вместе с тем Брежнев не был лидером-идеологом, как Сталин или Ленин. Он стал отражением некоего компромисса в политическом плане.

Брежнев был, конечно, фигурой политического компромисса, <…> когда элита и народ уже не хотели новой мобилизации. <…> Это назовут застоем, и я не вполне согласен с этим термином Вардан Багдасарян.

В период нахождения Брежнева у власти определенные экономические показатели стали расти. Не столь интенсивно, как, например, это было в сталинские годы, в эпоху индустриализации или послевоенного восстановления, но, тем не менее, больше американских.

Вместе с этим происходила определенная стагнация мысли в идеологическом плане: страна не отвечала на вызовы времени, не было продвижения в плане концепции, атакующей и побеждающей раньше. В брежневские годы не было поражения. Но и те симпатии мировой общественности, и та поддержка, которую прежде ощущал Советский Союз, сохранить не удалось.

Отражение исторической эпохи

Государство в большей степени ушло на повседневное, бытовое понимание советской идеи. Оно переключилось на установки комфорта, а не нового человекостроительства, заметил Багдасарян.

Фигура Брежнева отражала соответствующую историческую эпоху. Надо принципиально избавиться, отказаться от таких гротескных мифов, которые распространены в отношении Брежнева. Они фальсифицируют эту фигуру Вардан Багдасарян.

Представлять лидера СССР анекдотической фигурой, заключил он, принципиально неправильно.