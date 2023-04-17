Эксклюзив 17 апреля 2023, 22:18 Феноменальность «Дождя» раскрыта. Ящик печенья и бочка варенья в финансовом эквиваленте «Голос Мордора»: Запад продолжает финансирование никчемной и вороватой оппозиции в России Unsplash

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Прибыль неуспешного в России ТВ-канала «Дождь»* выросла на 650%, в качестве источника указаны «прочие доходы». Автор Telegram-канала «Голос Мордора» пояснил для Telegram-канала «360», откуда у прозябающего СМИ появились такие доходы, и почему «западники» продолжают финансировать «никчемную и вороватую» российскую оппозицию.

Уникальность «Дождя»* по-гайдаровски

Вы не поверите, но дела у ТВ-канала «Дождь»*, который некогда влачил в России жалкое существование, перебиваясь с мизерных донатов на подписки, неожиданно пошли в гору! Да так, что впору даже забыть позорную историю с попыткой существования в условиях латвийской свободы и демократии и то, что многие из сотрудников канала попросту из России убежали.

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Прибыль ТВ-канала выросла на… 650%! И это при том, что выручка канала снизилась больше, чем наполовину, по понятным причинам. Российской аудитории теперь у ТВ-канала практически нет.

И знаете — а ведь это уникальный случай в медийном бизнесе, когда, мягко говоря неуспешный проект, вдруг получает такую огромную прибыль. Тут бы сейчас экономистам писать диссертации и исследования, посвященные феномену «Дождя»*, но на самом деле все совсем просто — в статье прибылей ТВ-канала появился некий источник «прочих доходов». Ну очень жирный источник.

И я даже знаю, что это за источник. Он ровно тот же, откуда Мальчиш-Плохиш в знаменитой гайдаровской сказке получил свои ящик печенья и бочку варенья. Да и «Дождь»* получает их же, но только в финансовом эквиваленте.

Конечно, сказать конкретно, что же это за источник — Госдеп, ЦРУ, какие-нибудь британские, или европейские спецслужбы — невозможно. В любом случае все наверняка оформлено достаточно пристойно. Ну, к примеру, как гранты от структур господина Ходорковского, или еще что-нибудь в этом духе. Но мы-то с вами ведь все понимаем.

Не осознали никчемность «российской оппозиции» или в доле?

Удивляет другое — страсть западников делать ставки на российскую оппозицию, которая уже тысячу раз показала свою никчемность, импотентность и вороватость. Никак эти ребята не поймут, что тратить деньги на этих «людей со светлыми лицами», буквально то же самое, что рвать их на кусочки и смывать в унитаз. Никакого эффекта, вот вообще. Да, эти ребята могут пустить пыль в глаза, изображая бурную деятельность, но неужели непонятно, что единственным мощным результатом снова может оказаться лишь какая-нибудь жалкая акция с фонариками? Да и то вряд ли.

Но тут уж сами виноваты, раз так и не поняли, что же это за удивительная публика, под названием российская оппозиция.

Впрочем, есть и еще один вариант. А может все эти спонсоры просто в доле и получают жирные откаты с государственных средств, отпускаемых на новую «русскую революцию»? Ну тогда вообще смешно получается.

* СМИ, выполняющее функции иноагента