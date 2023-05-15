Общество 15 мая 2023, 03:53 Фейковые каналы расползлись по Telegram. Как не попасть в сети мошенников Руководитель Zecurion Ульянов: искать Telegram-канал следует только в самом мессенджере Pxhere

Читать 360tv в

Все больше фейковых каналов стали захватывать Telegram. Крупные анонимные агрегаторы размещают рекламу с адресами страниц реальных людей, но в них предварительно вшивают гиперссылку на каналы мошенников. Перейдя по ним, можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу. Обезопасить себя от обмана можно, соблюдая ряд нехитрых правил. О том, как не попасться на удочку злоумышленников — в материале «360».

Фейковый канал

На активное создание сетки фейковых Telegram-каналов обратил внимание военный корреспондент Евгений Поддубный. Он рассказал, что его страницу планировали подделать злоумышленники. Свои слова он подкрепил скриншотами.

Реклама

«В промо сообщений публикуется адрес реального канала, но в этот адрес зашита гиперссылка на фейковый канал. Это хорошо видно на скринах», — написал военкор.

Он предположил, что злоумышленники могут создавать фейковые каналы для «масштабных вбросов и дезинформации». Еще за их действиями может стоять жажда наживы на пользователях. В фейковых каналах злоумышленники могут вести сборы средств и прочее.

Недавно правоохранители задержали создателей таких аккаунтов в Перми. Администраторы каналов использовали имя главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Pxhere

Как предположил Поддубный, злоумышленники могут пытаться «размыть» аудиторию профессиональных журналистов для более легкого манипулирования общественным мнением.

«Но тут может быть и три в одном. Уважаемые читатели и зрители. Помните об информационной гигиене», — заключил военкор.

Тактика киберпреступников

Киберпреступники часто используют фейковые страницы и рекламные каналы для сбора потенциальных жертв, предупредил в разговоре с «360» эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Киберпреступники часто используют рекламные каналы для сбора аудитории, то есть тех людей, которых впоследствии они смогут обмануть. Как раз через рекламу это идет. Вот поэтому самое основное — источник полученной ссылки. Владимир Ульянов Эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion

По ссылкам из непроверенных источников может распространяться не соответствующая действительности информация. Или же с их помощью пользователю предлагают скачать вредоносные программы. Также у юзера могут вымогать как деньги, так и какие-то данные, отметил Ульянов.

Как не стать жертвой мошенника

Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно соблюдать несколько простых правил при поиске какой-либо информации. Самое основное, что нужно делать, — искать через официальные источники. Если нужно зайти в определенный Telegram-канал, то его следует искать по названию в самом мессенджере.

«Скорее всего, тот, который искомый и основной, будет в топе, то есть на первых позициях выдачи», — подчеркнул Ульянов.

Pxhere

Фейковые и подставные аккаунты, как объяснил специалист, обычно находятся чуть ниже в выдаче поиска, хотя и могут иметь схожее название с настоящим каналом. К тому же у них меньше подписчиков, а на их количество нужно обязательно обращать внимание. Не менее важно смотреть на точный адрес ссылки.

«Если мы знаем адрес настоящего канала, то можно сравнить его с тем, что прислали в рассылке или в каком-то рекламном посте», — объяснил Ульянов.

Он добавил, что именно через рекламу распространяется большое количество фейковых ссылок.