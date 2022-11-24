24 ноября 2022, 14:11
Фейк: жителям Белгородской области выдадут индивидуальные средства защиты и йодид калия
Власти назвали сообщения о раздаче СИЗ и йодида калия в Грайвороне фейком
В Сети распространили фейки о том, что в Грайворонском городском округе Белгородской области жителям раздадут индивидуальные средства защиты и йодид калия. «360» выяснил подробности.
Фейк
В Грайворонском городском округе Белгородской области с 24 ноября начинается бесплатная раздача индивидуальных средств защиты и йодида калия местным жителям в связи с плановыми учениями российских Вооруженных сил, заявили некоторые Telegram-каналы.
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Авторы поста утверждают, что это сделано по инициативе главы городского округа Геннадия Бондарева.
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Правда
На самом деле объявление опубликовано в Telegram-канале, который замаскирован под официальный канал местной администрации.
«В Сети идет информационная атака на жителей округа. Не доверяйте ложным сообщениям, распространяющимся по стихийным чатам! Будьте бдительны и осторожны. Постарайтесь успокоиться и успокоить своих родных», — подчеркнул сам Бондарев.
Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
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