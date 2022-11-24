Общество 24 ноября 2022, 14:11 Фейк: жителям Белгородской области выдадут индивидуальные средства защиты и йодид калия Власти назвали сообщения о раздаче СИЗ и йодида калия в Грайвороне фейком РИА «Новости»

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В Сети распространили фейки о том, что в Грайворонском городском округе Белгородской области жителям раздадут индивидуальные средства защиты и йодид калия. «360» выяснил подробности.

Фейк

В Грайворонском городском округе Белгородской области с 24 ноября начинается бесплатная раздача индивидуальных средств защиты и йодида калия местным жителям в связи с плановыми учениями российских Вооруженных сил, заявили некоторые Telegram-каналы.

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Авторы поста утверждают, что это сделано по инициативе главы городского округа Геннадия Бондарева.

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Правда

На самом деле объявление опубликовано в Telegram-канале, который замаскирован под официальный канал местной администрации.

«В Сети идет информационная атака на жителей округа. Не доверяйте ложным сообщениям, распространяющимся по стихийным чатам! Будьте бдительны и осторожны. Постарайтесь успокоиться и успокоить своих родных», — подчеркнул сам Бондарев.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.