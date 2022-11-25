Общество 25 ноября 2022, 13:58 Фейк: жители Мариуполя недовольны качеством российской гуманитарной помощи РИА «Новости»

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В Сети распространяют фейки о том, что жители Мариуполя недовольны качеством российской гуманитарной помощи и отказываются ее забирать. «360» выяснил подробности.

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Фейк

Жители города Мариуполя в ДНР недовольны качеством российской гуманитарной помощи, поэтому отказываются ее забирать, заявили в некоторых украинских Telegram-каналах.

Правда

Видео, опубликованное авторами фейка, снято 17 ноября в Херсоне. Гуманитарную помощь, которую критикуют жители, привезли международные организации из World Food Programme, которые занимаются этим с весны 2022 года.

Еще одно косвенное доказательство того, что ситуация происходит в Херсоне, — присутствие военного мужчины в бронежилете, который говорит: «Тикайте» («убегайте» в переводе с украинского). Следовательно, выдачу гумпомощи контролируют ВСУ.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.