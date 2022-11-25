25 ноября 2022, 13:58
Фейк: жители Мариуполя недовольны качеством российской гуманитарной помощи
В Сети распространяют фейки о том, что жители Мариуполя недовольны качеством российской гуманитарной помощи и отказываются ее забирать. «360» выяснил подробности.
Реклама
Фейк
Жители города Мариуполя в ДНР недовольны качеством российской гуманитарной помощи, поэтому отказываются ее забирать, заявили в некоторых украинских Telegram-каналах.
Правда
Видео, опубликованное авторами фейка, снято 17 ноября в Херсоне. Гуманитарную помощь, которую критикуют жители, привезли международные организации из World Food Programme, которые занимаются этим с весны 2022 года.
Еще одно косвенное доказательство того, что ситуация происходит в Херсоне, — присутствие военного мужчины в бронежилете, который говорит: «Тикайте» («убегайте» в переводе с украинского). Следовательно, выдачу гумпомощи контролируют ВСУ.
Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
Специальная военная операция РФ на Украине
Мариуполь
Реклама
Реклама