Фейк: жители дома в Ейске, пострадавшего из-за падения самолета, не получили матпомощь | 360°

Общество 26 октября 2022, 16:31 Фейк: жители дома в Ейске, пострадавшего из-за падения самолета, не получили матпомощь Власти опровергли сообщения о том, что жители дома в Ейске не получили матпомощь РИА "Новости"

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В Сети запустили волну фейков о том, что жители дома в Ейске, во двор которого упал военный самолет, до сих пор не получили обещанную материальную помощь. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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Жители «разрушенного падением самолета» дома в городе Ейске Краснодарского края не получили матпомощь, которую им обещали власти, заявили в Telegram-каналах. Чиновники якобы объяснили это технической ошибкой: «людей просили указывать номера карт, а должны были — номера счетов».

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Правда

Матпомощь на сегодня уже получили 639 человек, заявления оформили 811. Задержки с выплатами происходят лишь в некоторых случаях из-за неверного оформления заявления либо отсутствия информации о номере счета пострадавшего.

В пресс-службе администрации Ейского района журналисту портала 93.RU сообщили, что в основном деньги поступают на счета пострадавших в течение одного-трех дней, в зависимости от даты подачи заявления.

Как подчеркнули в оперативном штабе Краснодарского края, жильцы дома в соцсетях сами заявили, что опубликованная в Сети информация — фейк, а представители администрации Ейска детально объясняют каждому порядок действий для получения выплат и то, какие документы необходимы.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.