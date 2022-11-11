Общество 11 ноября 2022, 15:04 Фейк: жителей Перми хотят эвакуировать РИА «Новости»

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В Сети распространили фейковую информацию о том, что жителей Перми собираются эвакуировать в Лысьвенский городской округ. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

Население Перми собираются эвакуировать в Лысьвенский городской округ — муниципальное образование в Пермском крае, сообщили некоторые пользователи «ВКонтакте», прикрепив фотографию «приказа» от 17 июня 2022 года, который якобы подписал губернатор Пермского края.

Правда

Документы, опубликованные вместе с постом во «ВКонтакте», — подделка. Во-первых, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Лысьвенского городского круга располагается на улице Металлистов, 24, а не на улице Мира, 22. В верхней части бланка также указан неправильный адрес электронной почты.

Кроме того, авторы фейка ссылаются на несуществующий указ № 11, которого нет на официальном интернет-портале правовой информации. То есть его не издавали.

Жителям Перми ничто не угрожает. В крае действует режим базовой готовности, введенный октябре этого года. Он не предусматривает никаких ограничений и тем более эвакуации.

«Главное, что нужно знать об этом режиме всем прикамцам: он никак не повлияет на повседневную жизнь, у нас не вводится никаких ограничений и запретов», — сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.