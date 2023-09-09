Общество 09 сентября 2023, 13:38 Фейк: жителей Херсонской области заставили голосовать под дулом автомата Сообщения о принудительном голосовании в Херсонской области оказались фейком

Читать 360tv в

В Сети появилась информация о том, что в Херсонской области местных жителей якобы заставляют голосовать под дулом автомата прямо на дому. «360» выяснил правду.

Фейк

В проукраинских Telegram-каналах расходится видео, якобы снятое жительницей Алешек в Херсонской области. На кадрах молодая женщина прячется в доме, в то время как вдоль забора проезжает микроавтобус, который останавливается возле ее калитки. Из авто выходят несколько человек, один их них — в военном шлеме и балаклаве. На фоне в начале видео девушка называет населенный пункт и улицу — это Херсонская область, Алешки, улица Лесная. Автор видео назвала микроавтобус «мобильным пунктом голосования». Далее как будто параллельно наложена еще одна звуковая дорожка с обращением к жителям от якобы приехавших на микроавтобусе. Оно выглядит так: «Жильцы дома № 32, подходим к мобильному пункту голосования». Обращение повторяется дважды. Звук имеет признаки обработки, в частности голос преобразован так, чтобы был похож на звук из репродуктора. Но даже после обработки слышен сильный украинский акцент.

Реклама

Правда

Напротив дома на видео видно поле. Однако, если проверить по картам, в том числе кадастровым, то можно увидеть, что на самом деле 32-й дом от поля и леса отделяет еще ряд зданий и дворов.

Одним из главных провалов этого фейка является тот факт, что в Алешкинском округе Херсонской области 8-10 сентября голосование не проводят.

В других муниципалитетах Херсонской области голосование проходит при высокой активности избирателей, что отмечают даже зарубежные эксперты.

Таким образом, видео является фейком, созданным, судя по технической составляющей, украинским ЦИПсО.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.