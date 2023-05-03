Общество 03 мая 2023, 19:48 Фейк: жителей дома в Волгограде поздравили с 1 Мая открытками с цитатой Гитлера Данные о поздравлении волгоградцев с 1 Мая открытками с цитатами Гитлера оказались фейком РИА «Новости»

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Несколько изданий распространили информацию о том, что волгоградские коммунальщики поздравили жителей одного из многоквартирных домов с 1 Мая открытками, содержащими цитату лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Сообщение появилось в Telegram-канале Ateo Breaking, а также в нескольких группах во «ВКонтакте». «360» разобрался в ситуации и выяснил, что этот вброс — очередной фейк.

Фейк

Пост об открытках с цитатой Гитлера появился в паблике «Подслушано. Волгоград. Красноармейский». Похожую запись разместили и в группе «Подслушано Урюпинск», но позже ее удалили.

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«Спасибо нашим коммунальним службам за открытки (Ворошиловский район) Вроде-бы мелочь, но приятно Всех с праздником», — написали в паблике (орфография автора сохранена).

Автором публикации стала некая Людмила Басова. Сейчас ее страница во «ВКонтакте» закрыта.

Правда

Стоит обратить внимание на ошибку в слове «коммунальным» (Басова написала букву «и» вместо «ы», что характерно для украинского языка). Авторы Telegram-канала «Война с фейками. Волгоградская область» отметили, что размещал запись один и тот же человек — им оказалась гражданка Украины Наталья Петрук.

Представители администрации Волгограда и городских управляющих компаний рассказали изданию v1.ru, что не раскладывают по почтовым ящикам никакую агитационную продукцию, включая поздравительные открытки.

Учитывая вскрывшиеся факты, можно сделать вывод, что новость о поздравлении волгоградцев открытками с цитатой Гитлера — очередной фейк. Вероятнее всего, он имеет украинское происхождение.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.