Общество 24 июля 2023, 16:31 Фейк: жителей ДНР будут «травить» опасными шахтными водами Информация о планах «травить» жителей ДНР шахтными водами оказалась фейком Luis Tosta / Unsplash

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В Сети появилась информация о том, что жителей ДНР якобы собрались «травить» опасной водой из шахт. Ряд проукраинских Telegram-каналов сообщил, что над населением Донбасса якобы решили поставить «эксперимент». На деле все оказалось совсем иначе.

Фейк

Данные о намерении «напоить» жителей Донбасса опасной водой опубликовал украинский Telegram-канал Obozrevatel.ua. Авторы статьи отметили, что в ДНР решили очищать шахтные воды до питьевого качества, но добавили, что они крайне опасны для здоровья в силу химической агрессивности.

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Полный текст «исследования» нашли в Telegram-канале «Вольнодумец». Это издание продвигает проукраинские и антироссийские идеи, что следует хотя бы из его описания, в котором Донбасс называют «временно оккупированной территорией». Авторы заметки уточнили, что очистительную установку планируют установить на закрытой шахте «Миусская», а водой с нее — обеспечить жителей Снежного и Тореза.

Правда

Очищать воды из шахты «Миусская» в ДНР действительно возможно, что подтвердил начальник отдела строительного проектирования и инженерных изысканий Антон Сенянский. В опубликованном Первым республиканским каналом ролике он рассказал, что на строительство комплекса потратят около 3,5 миллиарда рублей.

Себестоимость кубометра очищенной воды составит 49 рублей, а срок окупаемости объекта — 15-20 лет. Очищать воду планируют при помощи технологии обратного осмоса, для чего установят промышленное оборудование. Воду будут пропускать через специальную полупроницаемую мембрану, которая будет отфильтровывать все посторонние примеси на молекулярном уровне — вода очистится от вирусов и бактерий. Эту технологию используют с 1970-х годов.

Учитывая приведенные факты можно сделать вывод, что распространяемая украинскими СМИ информация не соответствует действительности.

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