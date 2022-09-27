Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме | 360°

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Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме

Информация о жителе Херсона, семь раз проголосовавшем на референдуме, оказалась фейком

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В соцсетях распространяют фейковые сообщения о том, что один из жителей Херсона семь раз проголосовал на референдуме о вхождении в состав России. «360» выяснил, почему нельзя доверять такой информации.

Фейк

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Проукраинские Telegram-каналы сообщили, что в Херсоне один из избирателей семь раз проголосовал на референдуме о воссоединении с Россией — «с одним паспортом и на семи разных участках».

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Правда

Пост сопровождается скриншотом с рассказом «избирателя», однако невозможно проверить, откуда он взят. Также нельзя установить личность самого «проголосовавшего». Все это показывает, что перед нами — фейк.

Это подтвердила администрация Херсонской области. Председатель региональной Центральной избирательной комиссии Марина Захарова сообщила о массовом вбросе ложной информации, организованном украинской стороной по «наводке западных кураторов».

«Напомним, что за попытки проголосовать два или несколько раз предусмотрена административная ответственность. В случае спланированной акции по многократному голосованию будет стоять вопрос о привлечении к ответственности», — подчеркнула она.

Референдум в Херсонской области признали состоявшимся, явка составила более 50% от необходимого числа проголосовавших. По предварительным результатам, за вхождение в состав России высказались 96,97% человек.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Референдум в Херсонской области 2022

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