Общество 31 мая 2023, 18:28 Фейк: «жена депутата» заявила, что может попросить мужа «лишить россиян зарплат» Видео с призывающей лишить россиян доходов «женой депутата» оказалось фейком Соцсети

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В социальных сетях распространилась видеозапись с «женой депутата», которая похвасталась, что может попросить своего мужа «лишить зарплат» россиян. Выяснилось, что информация не соответствует действительности, а героиня роликов не имеет отношения к парламентариям.

Фейк

Скандальное видео появилось в нескольких пабликах социальной сети «ВКонтакте». В группе «Я злой! (Дискуссионный клуб)» опубликовали ролик, в котором якобы жена депутата или олигарха высказалась о простых россиянах. По ее мнению, все общество необходимо поделить на две части — «элиту» из депутатов и лиц, принимающих решения, а также обычных людей, которые якобы должны «страдать» и даже «умирать». В некоторых видео женщина представлялась супругой председателя Госдумы Вячеслава Володина. Она заявила, что может попросить мужа «лишить россиян зарплаты».

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Правда

На деле все оказалось совсем не так. Представлявшейся женой спикера ГД оказалась блогер Сказочница (Людмила Сказочница). Она активно ведет свои страницы в TikTok, Telegram и YouTube.

Раньше героиня роликов жила на Украине, но в прошлом году перебралась в США, где проживает и сейчас. Она известна тем, что организовывает сборы средств на нужды ВСУ. Роликами от имени «жены» Вячеслава Володина она пытается дестабилизировать общественную ситуацию в России. На основании изложенного можно сделать вывод — информация о том, что супруга российского депутата угрожает лишить жителей страны зарплат — недостоверная.

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