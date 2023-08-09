Общество 09 августа 2023, 14:50 Фейк: выведенные НАТО гадюки с неизвестным ядом появились в Подмосковье Сообщение о появлении в Подмосковье гадюк с неизвестным ядом оказалось фейком Unsplash

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Информация о якобы заброшенных в Подмосковье гадюках с ядом неизвестного вида оказалась недостоверной. Количество змей в регионе действительно выросло, но это объясняется естественными причинами.

Фейк

Telegram-канал «Спасение души» написал, что в Московской области якобы зарегистрировали укусы змей, для которых не свойственен этот регион обитания. По словам авторов, выделенный этими гадюками яд будто бы не похож ни на один из образцов, собранных за последние 70 лет.

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Telegram-канал указал, что оба укуса проверили в токсико-серпентологической лаборатории при УФСБ РФ по Московской области. Авторы пришли к выводу, что змей специально вывели в химлабораториях НАТО и теперь забрасывают их в Подмосковье с помощью украинских беспилотников.

Аналогичный способ якобы применяли в 1950-е годы, написали в посте. Тогда на советскую территорию будто бы забрасывали колорадских жуков, которые должны были вызвать неурожай картофеля и массовый голод.

Правда

На самом деле нет отдельного управления ФСБ по Подмосковью — существует только УФСБ по Москве и Московской области. Токсико-серпентологическая лаборатория тоже выдумка — данных о таком учреждении нигде найти не удалось.

Колорадских жуков на СССР специально никто не сбрасывал. Насекомые постепенно распространялись вместе с преобладающими летом западными ветрами.

Этим летом в Подмосковье действительно стало больше змей, чем обычно, но герпетолог и змеелов Владислав Старков в комментарии «Ленте.ру» объяснил это климатическими причинами. Специалисты пришли к выводу, что рост числа пресмыкающихся в регионе связан с жаркой и сухой погодой, общим потеплением и более мягкими зимами, когда змеям удается выживать в московских широтах.

Кроме того, на распространение змей повлияла кормовая база из грызунов. Их стало много в местах проживания людей из-за обилия мусора.

Таким образом, информация о забрасывании в Московскую область украинскими дронами гадюк-мутантов — фейк. Количество змей в Подмосковье увеличилось по естественным причинам.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.