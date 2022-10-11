Фейк: в ХМАО началась вторая волна частичной мобилизации | 360°

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Фейк: в ХМАО началась вторая волна частичной мобилизации

Сообщения о второй волне частичной мобилизации в ХМАО оказались фейком

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В Сети появилась недостоверная информация о том, что в ХМАО началась вторая волна частичной мобилизации. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Некоторые Telegram-каналы сообщили, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре стартовала вторая волна частичной мобилизации.

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«С завтрашнего дня военкоматы Югры приступят к массовой раздаче повесток в призывные пункты», — утверждают авторы поста.

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Правда

В ХМАО не подтвердили сообщения о следующей волне мобилизации. Повестки, которые сейчас получают мужчины, необходимы для формирования кадрового резерва.

«Еще не закончилось то, что объявлено указом президента. И нового ничего не начиналось. Отправили в учебные центры первых мобилизованных. Пока отправок не будет, но повестки разносить продолжают. Потому что формируется мобилизационный резерв, который можно будет отправить следом, в случае необходимости. Мобилизация не закончена. Она идет», - заявили в региональном военном комиссариате.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

ХМАО

Армия

Частичная мобилизация в РФ

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