Общество 21 ноября 2022, 16:04 Фейк: возле Казанского кремля всплыла подводная лодка РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что около кремля в Казани всплыла подводная лодка. «360» выяснил подробности.

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Фейк

В некоторых местных пабликах во «ВКонтакте» появилось видео, на котором якобы запечатлено всплытие подлодки возле Казанского кремля.

Скриншот видео / "ВКонтакте"

Правда

На самом деле это видеомонтаж. Река Казанка около кремля имеет среднюю глубину один метр, наибольшую глубину — 3,5 метра. Этого недостаточно для перемещения подводной лодки ни в подводном, ни в надводном положении.

Даже если взять дизельные лодки, то их осадка в надводном положении — 6,5 метра. Они не могут вести навигацию в таком водоеме, как Казанка, и тем более погружаться. Кроме того, объект на видео, похожий на подводную лодку, нарушает все законы физики, всплывая как пустой «мячик» и буквально выпрыгивая из воды.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.