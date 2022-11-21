21 ноября 2022, 16:04
Фейк: возле Казанского кремля всплыла подводная лодка
В Сети появились фейки о том, что около кремля в Казани всплыла подводная лодка. «360» выяснил подробности.
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Фейк
В некоторых местных пабликах во «ВКонтакте» появилось видео, на котором якобы запечатлено всплытие подлодки возле Казанского кремля.
Правда
На самом деле это видеомонтаж. Река Казанка около кремля имеет среднюю глубину один метр, наибольшую глубину — 3,5 метра. Этого недостаточно для перемещения подводной лодки ни в подводном, ни в надводном положении.
Даже если взять дизельные лодки, то их осадка в надводном положении — 6,5 метра. Они не могут вести навигацию в таком водоеме, как Казанка, и тем более погружаться. Кроме того, объект на видео, похожий на подводную лодку, нарушает все законы физики, всплывая как пустой «мячик» и буквально выпрыгивая из воды.
Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Казань
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