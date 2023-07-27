Общество 27 июля 2023, 17:18 Фейк: Воробьев призвал москвичей взять на подселение беженцев из Крыма и Белгорода Воробьев не просил москвичей размещать у себя беженцев из Крыма за вознаграждение Pxhere

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев якобы призвал москвичей взять на подселение беженцев из Крыма и Белгородской области и получит вознаграждение. Действительно ли власти обратились с подобной просьбой к жителям, разобрался «360».

Фейк

В Сети появились публикации о том, что в Москве распространяют листовки с просьбой за вознаграждение разместить у себя беженцев из Белгородской области и Крыма. Горожанам предлагаются принять в свои дома и квартиры вынужденных переселенцев.

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За размещение людей обещают «положенные выплаты». В листовке указано, что это программа помощи, которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Правда

На самом деле, текст в листовках идентичен объявлениям, которые развешивали в Воронеже и Ростове-на-Дону с просьбой разместить граждан, перемещенных из Белгородской и Курской областей, а также Крыма. Наш телеканал выяснил, что это — ложная информация.

В листовках поменялось только название региона, имя главы, а также названия и контакты органа, занимающегося социальной поддержкой населения. На деле же нигде не появлялась информация, что в Московской области запустили программу по помощи беженцам в виде размещения в квартирах граждан.

Информацию распространяют с целью дестабилизации ситуации в стране, посеять панику среди населения, будто в Крыму идет эвакуация. На самом деле, ни о каком перемещении людей в республике не объявляли.

Информация о призывах властей Московской области разместить за вознаграждение беженцев из Крыма и Белгородской области является фейком.

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